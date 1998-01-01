مجلس الأمن يناقش الاوضاع في الشرق الأوسط

وكالات

عقد مجلس الامن الدولي، مساء اليوم الاثنين، جلسة حول الاوضاع في الشرق الأوسط.

وأكد مندوب ساحل العاج في كلمته، على ضرورة وجود تسوية عادلة للقضية الفلسطينية على اساس حل الدولتين.

وقال: إن الوضع في الشرق الأوسط يؤثر على وضع العالم، لذا يجب ايجاد حل لها للتأثير على العالم، مشددا على أن مجلس الامن بإمكانه ذلك اذا توحدت قراراته، مشيرا إلى أنه مسؤول عن الحفاظ على الأمن، وحل ازمات الشرق الاوسط وشمال افريقيا من خلال العمل مع الدول الاقليمية، والمشاركة في حل وتسوية النزاعات.

بدوره، شدد مندوب بوليفيا في كلمته، على أن القضية الفلسطينية مركزية وقلب الصراع بالشرق الاوسط، وفي حال عدم حلها على الاسس المعروفة فان الصراعات ستسمر.

وقال: لا بد من العمل على انهاء الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، مشددا على أن استمرار الاحتلال يؤدي لمعاناة الفلسطيني وسقوط الضحايا، لذا لا بد من العمل على انهاء الاحتلال، وتطبيق حل الدولتين، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الامم المتحدة.