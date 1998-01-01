شاهد.. السعودية تحصد فوزا على مصر في الوقت القاتل

وكالات

حصد المنتخب السعودي فوزاً في الوقت القاتل على حساب شقيقه المصري بنتيجة 2-1 ، مساء الاثنين ، على ملعب "فولجوجراد آرينا" في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2018 التي تستضيفها روسيا.

تقدم منتخب مصر بهدف محمد صلاح في الدقيقة 22وتعادل المنتخب السعودي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 45+5 قبل نهاية الشوط الأول عن طريق سلمان الفرج ، وأهدر الأخضر ضربة جزاء من فهد المولد تصدى لها الحارس عصام الحضري قبل أن يحرز سالم الدوسري هدف الفوز في الدقيقة 90+4.

ويحتل منتخب السعودية بقيادة مديره الفني الإسباني خوان أنتونيو بيتزي المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتجمد رصيد مصر بلا رصيد في المركز الأخير بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد عرض رائع من جانب الأخضر هجومياً وأداء دفاعي لمصر.

بدأت المباراة بمحاولة سعودية عن طريق تصويبة لحسين المقهوي ، وأرسل صلاح كرة عرضية مرت دون متابعة ثم محاولة من تريزيجيه قبل أن يوجه سالم الدوسري تسديدة لم تسفر عن الخطورة.. وفرض الأخضر السيطرة مع مرور 10 دقائق على مجريات الأمور مع تبادل التمريرات والمحاولات عبر الأطراف.

وأرسل عبد الله السعيد كرة عرضية ثم تصويبة من مروان محسن ، ونجح محمد صلاح في الدقيقة 22 في تسجيل هدف التقدم لمنتخب مصر عن طريق تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى النجم المنطلق ليودع الكرة الشباك بطريقة رائعة مستغلاً تقدم الحارس ياسر المسيليم.

وأهدر صلاح انفراداً صريحاً بمرمى المسيليم من تمريرة بينية وحاول صلاح التسديد بطريقة جمالية ولكن تصويبته مرت بجوار القائم ، وانطلق تريزيجيه وتسلم تمريرة من صلاح ليسدد بجوار القائم قبل أن يطلق تريزيجيه تسديدة رائعة بجوار القائم ليهدر فرصة مصرية آخرى.

انتهت فترة النشاط المصري سريعاً وعاد الاستحواذ إلى المنتخب السعودي الذي انطلق لاعبوه يميناً ويساراً مع تراجع دفاعي في خطة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر ، واحتسب الحكم ضربة جزاء للمنتخب السعودي بعد أن لمست الكرة يد أحمد فتحي ليهدرها فهد المولد في الدقيقة 41 بتصدي رائع من عصام الحضري الحارس القدير.

استمرت المحاولات السعودية وأبعد الحضري كرة من هتان باهبيري قبل أن يحتسب الحكم ضربة جزاء آخرى بعد إلتحام بين علي جبر وفهد المولد ليسجل سلمان الفرج هدف التعادل في الدقيقة 45+3 ونال جبر البطاقة الصفراء ، وأجرى منتخب مصر تغييراً اضطرارياً بخروج عبد الله السعيد ونزول عمرو وردة في نهاية الشوط الأول.

واصل المنتخب السعودي أداءه الرائع في الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف ، وأضاع هتان باهبيري محاولة مبكرة ثم تسديدة من سالم الدوسري مع أداء باهت من مصر وتراجع للدفاع بشكل كبير.

أضاع تريزيجيه محاولة بضربة رأس بجوار القائم ، وواصل الأخضر أداءه السريع مع تسديدة من المقهوي وأشرك منتخب مصر لاعبه رمضان صبحي بدلاً من مروان محسن في الدقيقة 64 بينما دفع المنتخب السعودي باللاعب مهند عسيري بدلاً من هتان باهبيري.

حاول منتخب مصر العودة للتحكم في الإيقاع بتمريرات وتحركات من صلاح وتريزيجيه ولكن الحضري تألق وحرم الأخضر السعودي من التقدم مرتين الأولى بضربتي رأس الأولى للمقهوي ثم آخرى من مهند عسيري.

وجه النني تسديدة بعيدة عن المرمى ، وأطلق سلمان الفرج تسديدة فوق العارضة وأبعد الشهراني كرة عرضية من رمضان صبحي ووجه عمرو وردة تسديدة اصطدمت بأقدام المدافعين وتحولت إلى ركنية.

وفرض منتخب مصر حصاراً دفاعياً على الأخضر السعودي مع ضغط مكثف لإدراك هدف وأبعد النني كرة عرضية سعودية خطيرة ، وأشرك الأخضر اللاعب يحيى الشهري في الدقيقة 79 على حساب فهد المولد.

ودفع منتخب مصر في الدقيقة 81 بالمهاجم محمود كهربا بدلاً من محمود تريزيجيه ، وتصدى الحضري لمحاولة المقهوي وفشل صلاح في استغلال كرة مرتدة سريعة وأضاع كهربا محاولة مرتدة سريعة واحتسبها الحكم تسللاً متأخراً.

نال أحمد فتحي إنذاراً للخشونة ضد ياسر الشهراني ، وأضاع كهربا محاولة آخرى قبل أن يحرز سالم الدوسري هدفاً قاتلاً في الدقيقة 90+4 بعد تمريرات متبادلة لتصل للدوسري الذي سجل هدف الفوز ويهدي الانتصار للأخضر.