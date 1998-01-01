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فيديو:: الأوروغواي تفوز على روسيا بثلاثية نظيفة في الجولة الاخيرة

الإثنين 25 يونيو 2018 08:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو:: الأوروغواي تفوز على روسيا بثلاثية نظيفة في الجولة الاخيرة



وكالات

تصدر منتخب أوروجواي المجموعة الأولى لمونديال 2018، اليوم الاثنين، بعد فوزه على روسيا (3-0)، على ملعب كوزموس أرينا، في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

وافتتح لويس سواريز أهداف اللقاء في الدقيقة 10، فيما ضاعف دينيس تشيريشيف النتيجة بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 23، فيما أحرز إدينسون كافاني الهدف الثالث لأوروجواي، في الدقيقة 90.

وبذلك، حقق السيليستي العلامة الكاملة، بتسع نقاط من ثلاث مباريات، بينما تأهلت روسيا إلى دور الـ16، في المركز الثاني بـ6 نقاط.

وقد سيطرت أوروجواي على اللقاء منذ البداية، وكاد لويس سواريز أن يفتتح النتيجة مبكرا في الدقيقة 4، بعدما استلم تمريرة من الجانب الأيمن ودخل بها إلى منطقة الجزاء، ولكن تدخل الدفاع الروسي في اللحظة الأخيرة.

وتحصل الأوروجواياني رودريجو بينتانكور، على ضربة حرة مباشرة في منطقة قريبة للغاية، من مرمى روسيا، ليتصدى لها سواريز الذي أعلن عن الهدف الأول، في الدقيقة 10، بتسديدة ذكية في نفس زاوية الحارس أكينفيف.

وحاول الروس اختراق دفاعات أوروجواي، في ربع الساعة الأولى، عن طريق سرعة دينيس تشيريشيف، لكنه عجز عن تقديم ما فعله في مباراتي مصر والسعودية، نظرا لتواجد خمسة لاعبين في وسط ملعب الخصم.

ومن ضربة ركنية في الدقيقة 23، وصلت الكرة إلى الظهير الأيسر دييجو لاكسالت، وسط ارتباك من لاعبي روسيا، ليسدد الأوروجواياني كرة ارتطمت بقدم تشيريشيف، وسكنت الشباك، معلنةً عن الهدف الثاني.

وأدى الهدف الثاني لإرباك حسابات الفريق الروسي، الذي لم يجد فرصة للوصول إلى مرمى موسليرا بكرة خطيرة، في ظل التنظيم والدفاع المحكم من أوروجواي.

واشتعلت الأجواء في الدقيقة 38، حيث أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء، في وجه إيجور سمولنيكوف، بعد إعاقة لاعب أوروجواي، لتكمل روسيا ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.

وأجرى المدرب الروسي تشيرتشوف أول تغييراته، بدخول ماريو فرنانديز بدلا من تشيريشيف.

انخفض نسق الأداء بصورة ملحوظة في الشوط الثاني، فقد تراجعت أوروجواي عن الضغط الهجومي، بعد تأمين النتيجة بهدفين، في حين حاولت روسيا بكرات غير مؤثرة.

وأجرى تشيرتشوف ثاني تغييراته، بدخول داليركوزياييف بدلا من لاعب الوسط يوري كازينسكي، لتنشيط النواحي الهجومية، كما دفع مدرب أوروجواي، أوسكار تاباريز، بجي دي أراسكاتيا.

وأراد إدينسون كافاني أن يضع بصمته في اللقاء، حيث استفاد من كرة بينية من الجانب الأيسر، وسدد بقوة في الدفاع الروسي.

واعترض لاعبو روسيا على حكم المباراة، لعدم احتساب ركلة جزاء على دييجو جودين، لاستخدام المرفق في تشتيت الكرة أمام المهاجم، ليقرر الحكم استكمال اللعب دون العودة لحكم الفيديو.

وقام تشيرتشوف بمحاولة أخيرة لتقليص الفارق، بإشراك المهاجم سمولوف، بدلا من صانع الألعاب ميرانشوك.

وفي الدقائق الخمس الأخيرة تخطى البديل سمولوف، اثنين من مدافعي أوروجواي في لقطة رائعة، وانفرد بمرمى الحارس موسليرا، لكنه فضل تمرير كرة عرضية، لتضيع فرصة الهدف الأول.

وفي الدقيقة 90، افتتح إدينسون كافاني أهدافه في المونديال، بعد متابعة لتصدي الحارس لرأسية دييجو جودين، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة، في شباك أصحاب الأرض.

#رياضة #روسيا

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