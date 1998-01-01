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17 حريقا في غلاف غزة جراء الطائرات والبالونات الحارقة

الإثنين 25 يونيو 2018 07:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
17 حريقا في غلاف غزة جراء الطائرات والبالونات الحارقة



غزة/سما/

اندلعت حرائق اليوم الإثنين، في مناطق متفرقة بمستوطنات غلاف قطاع غزة جراء إطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وأفادت القناة العبرية السابعة بأن الحرائق اندلعت في 17منطقة المستوطنات والحقول الزراعية المحيط بقطاع غزة.

وأشارت القناة إلى أن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل على إخماد الحرائق المندلعة بفعل الطائرات والبلالين الحارقة.

وأوضحت أن طواقم الإطفاء أخمدت حريقاً نشب في حقول مستوطنة بئيري القريبة من شرق قطاع غزة.

وكان وزير تعليم الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت دعا الجيش الإسرائيلي لاستهداف مطلقي الطائرات الحارقة مباشرة، مدعياً أن ذلك سيمنع إطلاقها.

 

#حرائق #طائرات ورقية

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