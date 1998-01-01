الأمير وليام يصل تل أبيب

وصل نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام إلى تل أبيب، يوم الاثنين 25 يونيو/حزيران الجاري، من أجل بدء أول زيارة رسمية لإسرائيل من قبل أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.
وهبطت طائرة الأمير وليام التابعة للقوات الجوية الملكية في مطار بن غوريون بتل أبيب، وسيسافر إلى القدس، في مستهل جولة تستغرق 4 أيام، تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وكان الأمير وليام متواجدا في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تاريخية استمرت يومين، وأشاد خلالها بـ "العلاقات التاريخية والصداقة" مع الأردن، والتزام المملكة الأردنية بواجباتها تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
ورحب ممثلون من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وفرقة من عازفي المزمار التقليدي بالأميرين أثناء جولتهما بالموقع.
وحرصت مجموعة من الأطفال من مركز (مكاني)، وهو برنامج تعليم ودعم مجاني يقدم خدماته لأطفال الأردن واللاجئين السوريين، على التقاط الصور مع الأميرين.
ويعتبر الأردن أول محطة للأمير وليام في زيارته إلى الشرق الأوسط، وينتظر أن تكون إسرائيل والأراضي الفلسطينية هي محطته القادمة ضمن الزيارة التي تستغرق 5 أيام.
وسيصبح الأمير وليام أول فرد من العائلة البريطانية المالكة يأتي في زيارة رسمية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية بعد 70 عاما من انسحاب القوات البريطانية من الأراضي المقدسة، تاركة خلفها انقسامات لا تزال قائمة في المنطقة حتى يومنا هذا.
وسيجتمع الأمير وليام خلال زيارته الأولى لإسرائيل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في القدس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية، في وقت تشهد فيه الخلافات المتسعة بين الجانبين.