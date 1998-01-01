الأمير وليام يصل تل أبيب

وصل نجل ولي عهد بريطانيا، الأمير وليام إلى تل أبيب، يوم الاثنين 25 يونيو/حزيران الجاري، من أجل بدء أول زيارة رسمية لإسرائيل من قبل أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية.

وهبطت طائرة الأمير وليام التابعة للقوات الجوية الملكية في مطار بن غوريون بتل أبيب، وسيسافر إلى القدس، في مستهل جولة تستغرق 4 أيام، تشمل زيارة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الأمير وليام متواجدا في العاصمة الأردنية عمان، في زيارة تاريخية استمرت يومين، وأشاد خلالها بـ "العلاقات التاريخية والصداقة" مع الأردن، والتزام المملكة الأردنية بواجباتها تجاه اللاجئين السوريين والفلسطينيين.

كما انضم الأمير البريطاني وليام إلى ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله في جولة، اليوم الاثنين، بموقع جرش الأثري، شمالي العاصمة الأردنية عمان.