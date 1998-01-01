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جيش الاحتلال: مطلقي الطائرات الورقية يخالفون كتاب الله

الإثنين 25 يونيو 2018 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال: مطلقي الطائرات الورقية يخالفون كتاب الله



القدس/سما/

زعم الناطق باسم جيش الاحتلال اليوم الاثنين إن مطلقي الطائرات الورقية الحارقة من قطاع غزة ينتمون لحركة حماس.

وأضاف افيخاي في تصريح "المشترك بين هؤلاء الأربعة أنّهم نشطاء في حماس متورّطون بتنظيم وإطلاق بالونات و طائرات_ورقية حارقة وتخريبية من قطاع غزة. الحديث عن إرهابيّين يتعاملون مع عمليات إرهابية فيعملون ضدّ مصالح سكًان غزّة وكتاب الله. نحن نعرف كيف نردّ ونواجه الإرهاب جيّدًا".

واندلعت منذ صباح اليوم عدة حرائق في مستوطنات غلاف غزة، فيما قال اعلام الاحتلال أن طواقم الإطفاء تعمل على إخماد حرائق بينها كبيرة في المستوطنات بفعل البالونات والطائرات الحارقة.

#احتلال #ادرعي #طائرات ورقية

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