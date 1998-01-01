دعوة سياسية رياضية.. عباس ونتنياهو الى روسيا لحضور مباراة نهائي كأس العالم

وكالات

قالت القناة 14 العبرية اليوم الاثنين إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية حضور مباراة نهائي كأس العالم لكرة القدم يوم 15 يوليو في موسكو.

وأوضحت القناة أن نتنياهو يدرس حضور المباراة بعد دعوة من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهناك احتمال أن يرد بإيجابية.

وكان رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب قال إن رئيس السلطة محمود عباس سيحضر المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا مع عدد من رؤساء وزعماء العالم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" عن الرجوب قوله إن عباس سيحضر المباراة النهائية بناء على دعوة تلقاها من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني أنفانتينو.

وأوضح الرجوب أن رئيس السلطة سيلتقي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء تواجده في موسكو وسيبحثان العلاقات الثنائية وآخر المستجدات.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية من بطولة كأس العالم 2018 على ملعب لوجنيكي بالعاصمة الروسية موسكو في 15 يوليو القادم.