حماس تطالب المجتمع الدولي بتوفير الدعم الكافي للأونروا

غزة/سما/

طالبت حركة "حماس"، المجتمع الدولي بالاستمرار في توفير الدعم الكافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"؛ كي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها والقيام بواجباتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ودعت الحركة في بيان صحفي وصل " سما" نسخة عنه، ان موجه للمجتمعين في مؤتمر الدول المانحة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المنعقد في "نيويورك"، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى عدم التهاون بالمخاطر المترتبة على المساس بملف اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المادية والسياسية، وعلى رأسها حقهم في العيش بحرية وكرامة، والعودة إلى ديارهم ومدنهم التي هجروا منها وتعويضهم.

وأكدت على ضرورة البحث عن حلول جذرية لمشكلة "الأونروا، منوهة إلى أنه غير المقبول أن تستمر معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وأن تبقى حياتهم مرهونة بحسابات سياسية دولية، وبقرارات عنصرية أمريكية لصالح الاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوقهم الثابتة.

وطالبت حركة حماس الأمم المتحدة باتخاذ قرار مسؤول باعتماد موازنة الوكالة كجزء من موازنتها الرئيسة، داعيةً الدول العربية والإسلامية إلى الالتزام بتعهداتها ودفع ما هو مطلوب منها من موازنات لصالح الأونروا.

وأشارت إلى أن تفاقم الأزمة المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تنعكس بشكل دراماتيكي خطير على حياة أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني يعتمدون بشكل أساسي على خدماتها.

وقالت الحركة إنها تنظر بخطورة بالغة إلى تبعات استمرار هذه الأزمة على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين.