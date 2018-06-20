جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"التربية التعليم" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018‏

الإثنين 25 يونيو 2018 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018 وذلك في الفترة ما بين 20/6/2018 ‏وحتى 5/7/2018‏.

ولفتت الوزارة إلى أن اجراءات التسجيل هي: توجه الطالب لأحد فروع البنك الوطني الاسلامي القريب من سكناه وتسديد ‏رسوم 200 شيكل، ثم الدخول إلى موقع التسجيل الخاص بالامتحان الشامل عبر الانترنت على الرابط( eservices.mohe.ps/shamel) والتسجيل  في ‏الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحدsos)) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور  في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول، وفي حالة لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه انشاء حساب جديد  بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.

وبينت الوزارة أنه في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة لاستكمال العملية، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة(sms) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.

ولفتت الوزارة إلى أنه بناء على قرار وزير التربية والتعليم العالي فإن الامتحان التطبيقي الشامل سيعقد بشكل متزامن بين شقي الوطن  الضفة وغزة ، حيث يعقد الامتحان النظري يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 الساعة التاسعة صباحاً، أما الامتحان العملي فيعقد بتاريخ 30-29/8/2018 و1/9/2018.

يشار الى ان الامتحان التطبيقي الشامل خاص بطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.

#تعليم #امتحانات

أخبار ذات صلة

التعليم في غزة تعلن عن الوظائف التدريسية لعام 2017- 2018

حجاج - ارشيفية

بالأسماء: الأوقاف تعلن أسماء حجاج "جباليا" و"الوسطى" المقبولين للحج

طلاب - ارشيفية

بيان هام من "التربية" بخصوص منح المغرب

عائلة الصياد المفقود "محمد الهسي" تعلن عن استشهاده في بحر غزة

تكافل- ارشيف

"تكافل" تعلن انتهاء المرحلة الثانية من مشروع الخريجين في غزة

الرجوب- ارشيف

الرجوب : على حماس ان تعلن فورا عن انهاء " الانقلاب " في غزة

الأكثر قراءة اليوم

بالاسماء .. الاحتلال يهدد أربعة شبان من غزة بالاغتيال

"هآرتس" تكشف تفاصيل مذهلة حول مستقبل غزة ضمن صفقة القرن

تلفزيون اسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للفلسطينيين

رسميا.. أردوغان أول رئيس لتركيا بعد إقرار النظام الرئاسي

بالصور.. شاب غزي وطفله يروضون الافاعي بطريقة حميمة

اصابة 3 مواطنين في قصف اسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة

محمد صلاح ينوي ترك المنتخب المصري: استغلّوني سياسيا

الأخبار الرئيسية

عزيز دويك

عزيز دويك لـ"سما : أنا الرئيس القادم في حال شغر المنصب حسب الدستور والقانون

أولمرت

ايهود أولمرت: ارتكبنا خطأ بأننا ابقينا حماس في السلطة عام 2009 وهذا اشد ما اندم عليه

قادة حماس

المنظومة الأمنية في تل ابيب تزعم : حماس تسعى لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

ضابط إسرائيلي يستعرض ثلاثة خيارات تجاه غزة.. ما هي؟

ابو مازن

صحيفة عبرية: العرب يدعمون طرح "صفقة القرن" رغما عن ابو مازن