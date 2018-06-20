"التربية التعليم" تعلن بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018‏

رام الله/سما/

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بدء التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل 2018 وذلك في الفترة ما بين 20/6/2018 ‏وحتى 5/7/2018‏.

ولفتت الوزارة إلى أن اجراءات التسجيل هي: توجه الطالب لأحد فروع البنك الوطني الاسلامي القريب من سكناه وتسديد ‏رسوم 200 شيكل، ثم الدخول إلى موقع التسجيل الخاص بالامتحان الشامل عبر الانترنت على الرابط( eservices.mohe.ps/shamel) والتسجيل في ‏الموقع باستخدام نظام التسجيل الحكومي الموحدsos)) بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور في المكان المخصص والنقر على أيقونة الدخول، وفي حالة لم يمتلك الطالب حساباً موحداً مسبقاً يمكنه انشاء حساب جديد بالنقر على أيقونة حساب جديد واتباع الإرشادات اللازمة.

وبينت الوزارة أنه في حال تطابق البيانات الخاصة بالطالب تظهر شاشة تسجيل واضحة لاستكمال العملية، وبعد الانتهاء من عملية التسجيل بشكل صحيح ستصل رسالة(sms) على جوال الطالب تفيد بنجاح عملية التسجيل.

ولفتت الوزارة إلى أنه بناء على قرار وزير التربية والتعليم العالي فإن الامتحان التطبيقي الشامل سيعقد بشكل متزامن بين شقي الوطن الضفة وغزة ، حيث يعقد الامتحان النظري يوم الثلاثاء الموافق 28/8/2018 الساعة التاسعة صباحاً، أما الامتحان العملي فيعقد بتاريخ 30-29/8/2018 و1/9/2018.

يشار الى ان الامتحان التطبيقي الشامل خاص بطلبة الدبلوم (نظام السنتين) خريجي الكليات التقنية وكليات المجتمع.