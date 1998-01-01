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ادعيس يدعو للرباط في الإبراهيمي للرد على اقتحام وزير الأديان الصهيوني له

الإثنين 25 يونيو 2018 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل/سما/

ندد سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية باقتحام ما يسمى وزير الأديان الصهيوني "دافيد أوزلاي" للمسجد الإبراهيمي ظهر اليوم الإثنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واعتبر ادعيس اقتحام الوزير الصهيوني للمسجد الأقصى اعتداء سافر على مشاعر المسلمين، ومسٌّ خطير بحرمة المسجد ومانته الدينية لدى المسلمين بوصفه وقفاً إسلامياً خالصاً، لا يحق لأي كان أن يشاركهم به، رغم من يفرضه الواقع الحالي من ظلم على هذا المسجد من قبل الاحتلال الصهيوني لأقسام منه، وتقسيمه زمنياً ومكانياً.

وقال ادعيس بأن اقتحام الوزير الصهيوني للإبراهيمي يأتي في سياق دعم المستوطنين الإرهابيين في تنفيذ مخططاتهم الداعية للسيطرة الكاملة على المسجد بكافة مرافقه، والتعامل معه ككنيس يهودي، كما يأتي للتساوق مع خطواتهم في تدنيس المسجد كما حدث نهاية الأسبوع الماضي حين قاموا باقتحامه والغناء فيه، وإدخال كتاب التوراة إلى داخله

وطالب ادعيس أبناء الشعب الفلسطيني عامة، وأبناء الخليل على وجه الخصوص بضرورة الرباط في المسجد لمنع هذه التعديات والاقتحامات التي أصبحت تتزايد بعد شهر رمضان المبارك والذي شهد تواجداً هاماً وكبيراً لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة للبرامج التي نفذتها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

كما طالب ادعيس مؤسسة اليونسكو بمتابعة ما أعلنت عنه بأن المسجد جزء من قائمة التراث الثقافي العالمي.

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