جولة في سيناريوهات الجنوب السوري...عريب الرنتاوي

سباق الحرب والسلام يحتدم على جبهة جنوب سورية الغربي ... الجيش السوري يستكمل حشوده، ويبدو في أتمّ الجاهزية لمعركة كبرى في المنطقة ... المعارضة المسلحة، ومن ضمنها "النصرة" و"داعش" في أعلى درجات الاستنفار والاستعداد للمواجهة، فيما العواصم المعنية مباشرة، خصوصاً في الأردن وإسرائيل، ترقب المشهد عن كثب، وتتحسب لمختلف السيناريوهات، بما فيها أكثرها سوءاً.

والسيناريو الأكثر سوءاً في جنوب سورية، هو اندلاع نزاع واسع ومفتوح بين الجيش السوري مدعوماً بحلفائه ومغطى بسلاح الجو الروسي من جهة، والمقاتلين المسلحين، على تنوع مرجعياتهم ومشاربهم والجهات الإقليمية الراعية لهم من جهة ثانية ... ما سيتسبب بحدوث دمار كبير وخسائر بشرية فادحة، وفقاً لتقرير مجموعة الأزمات الدولية الأخير، الذي صدر قبل أيام، بدعم وتمويل من مؤسسة كونراد أديناور، ومن ضمن الخسائر التي يشير إليها التقرير، موجة نزوح واسعة النطاق لما يتراوح ما بين 150 - 250 ألف مواطن سوري باتجاه حدود سورية مع الأردن والجولان المحتل، من دون وجود أي ضمانات، بأنهم لن يحاولوا اختراق الحدود، وتحديداً مع الأردن.

لكن الفرصة، كما نعتقد، وكما يشير التقرير المذكور، ما زالت قائمة لتسوية سياسية، يرعاها الثلاثي الضامن لمنطقة خفض التصعيد في جنوب غربي سورية: الأردن، الولايات المتحدة وروسيا، وإسرائيل الحاضر واقعياً، والغائب رسمياً عن لقاءات هذا الثلاثي وغرفة المراقبة التي يعمل بها من عمان ... وربما نفاجأ بين لحظة وأخرى، بوصول الأطراف إلى تفاهمات، تنقل المنطقة برمتها إلى "السيناريو الأحسن"، والذي يتمثل بتوافق الأطراف على صفقة، سبق لنا أن عددنا بعضاً من أبرز عناصرها وملامحها، وتقوم على: (1) انتشار أجهزة الدولة السورية المدنية والعسكرية على امتداد حدود سورية الجنوبية .... (2) إبعاد القوات الإيرانية والمليشيات الموالية لمسافة آمنة عن هذه الحدود... (3) إنجاز ترتيبات وتسويات للمسلحين من فصائل المعارضة، بما فيها "النصرة" التي قد تقبل بـ "نفي" عناصرها وعائلاتهم إلى إدلب، كما حصل من قبل، وأكثر من مرة، فيما سيظل "جيش خالد" في مرمى نيران الحرب على الإرهاب... (4) إعادة العمل بالاتفاق السوري الإسرائيلي حول "فك الاشتباك" وإعادة نشر قوات "الإندوف" على الخط الفاصل بين الجولانين: المحرر والمحتل".

السوريون والإيرانيون لا يمانعون بتسوية من هذا النوع، بيد أنهم يضيفون إليها تفكيك "قاعدة التنف" الأميركية في الجنوب الشرقي لسورية، كجزء من المعادلة أو الصفقة الشاملة، وهو أمر لم يحسم الجدل أو التفاوض بشأنه حتى الآن... وليد المعلم طالب بذلك علناً، وأكثر من مسؤول إيراني نفى وجود قوات لبلاده في جنوب سورية، وأبدى استعداده للتجاوب مع صفقة، تعيد النظام السوري إلى كامل خط الحدود الجنوبية لسورية مع الأردن وإسرائيل.

كثير من عناصر "الصفقة الشاملة" تبدو مقبولة أردنياً وإسرائيلياً، وبالذات أردنياً، إذ إن إسرائيل تريد للصفقة أن تشتمل على إخراج إيران وحزب الله، من جميع الأراضي السورية، وليس من جنوب سورية فحسب ... كما أنها بدت مقبولة من قبل موسكو التي تعهدت نشر شرطتها العسكرية في هذه المنطقة لضمان التزام الأطراف بمضامين الاتفاق أو التفاهمات، ودمشق تريدها وتستعجلها، وربما تكون قد سرعت حشد قواتها لاستيلاد الصفقة لا للقضاء عليها في مهدها، فيما طهران تدرك أن كلفة الاعتراض عليها، ستكون مكلفة، وهي في وضعية من يسعى إلى تفادي المواجهة مع إسرائيل والغرب، بأي ثمن.

الغموض حتى الآن، ما زال يلف الموقف الأميركي، فواشنطن وإن كانت أحد الأطراف الضامنة لاتفاق خفض التصعيد، إلا أنها لم تعطِ كلمتها النهائية بعد، ولم تتوقف عن قول الشيء ونقيضه بشأن سورية، لكنها في المقابل، لن تقف في مواجهة مع ما تريده إسرائيل والأردن، لاسيما أننا أمام قيادة أميركية، "منقادة" وليست "قائدة"، حين يتصل الأمر بإسرائيل.

"ستاتيكو" خفض التصعيد، إجراء انتقالي مؤقت، لا يمكن أن يستمر أو أن يدوم، وحفظ الأمر الواقع على ما هو عليه، مطلب عصي على التحقق والتحقيق، في ظل استمرار حالة الاحتقان والاستقطاب بين واشنطن وتل أبيب من جهة، وكل من إيران وبدرجة أقل روسيا من جهة ثانية ... أي بمعنى آخر، فإن بقاء الحال على هذا المنوال، ليس من بين السيناريوهات الجدية التي تنتظرها المنطقة، وفي غياب الرغبة بالانزلاق إلى حرب شاملة في المنطقة/ "السيناريو الأسوأ"، فإن من المرجح أن ترتفع حظوظ السيناريو الأقل سوءاً، "التسوية" و"الصفقة" وتبعاتهما، والأيام القليلة القادمة، ستكشف من يسبق أولاً: التسوية السياسية/الصفقة أم الحرب والمواجهة الواسعتان