وفد قيادي من حماس يصل موسكو للقاء المسؤولين الروس

غزة / سما /

قالت وسائل إعلام فلسطينية إن وفدا قياديا من حركة حماس وصل صباح الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء محادثات مع المسؤولين الروس، بحسب ما أكد قيادي بارز بالحركة.

وأشار المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هوتيه، إلى أن "زيارة الوفد لموسكو مرتبة مسبقا والهدف منها الإبقاء على خطوط التواصل مع روسيا".

يرأس الوفد الفلسطيني عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، حيث سيجري لقاء مع وزير الخارجية الروسي، والمسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.



وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، زار وفد قيادي من الحركة موسكو، والتقى مبعوث الرئيس بوتين للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، ومسؤولين آخرين في وزارة الخارجية الروسية.