الاحتلال يضيف 7 سنوات على حكم الأسير محمود نصار

غزة / سما /

أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات ضافت محكمة سالم العسكرية حكماً اضافياً بالسجن لمدة 7 سنوات على الأسير "محمود عامر نصار" 23 عاماً من بلدة مادما بمدينة نابلس بعد ادانته بطعن سجانٍ بأداةٍ حادة العام الماضي ليصبح حكمه 12 عام .

وأوضح " أسرى فلسطين" بأن الأسير "نصار" أقدم في شهر فبراير من العام الماضي على ضرب سجان في قسم 16 بسجن النقب "بشفرة " في وجهه تضامنا مع الاسرى في سجن نفحه الذى تعرضوا لعملية تنكيل واسعة في ذلك الوقت و رداً على ممارسات الاحتلال القمعية بحق الأسرى ، حيث تعرض للضرب الشديد والعزل لأكثر من عام .

وأشار "أسرى فلسطين " الى أن الأسير "نصار" معتقل منذ مارس عام 2013 ومحكوم بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات بتهمة الانتماء إلى حركة حماس، وتنفيذ نشاكات مادية من خلالها، وقد نقل الى العزل الانفرادي في سجن أوهليكدار بعد عملية الطعن ، واستمر عزله 14 شهراً متواصلة قبل اعادته الى الاقسام مرة أخرى .

وتعرض الأسير "نصار" خلال فترة العزل لظروفٍ صحيةٍ ومعيشيةٍ صعبة ، ووضع في زنزانة منفردة صغيرة جداً ولها نافذة تظل مغلقة طيلة الوقت، وتحتوي على مرحاض بوضع سيء، كما حرمته إدارة السّجون من زيارة عائلته ، ولم تقدم له الإدارة في حينه أي علاج من الكدمات والجروح التي أصيب بها نتيجة الضرب .

وقد عقدت سلطات الاحتلال خلال الشهور الماضية عدة جلسات للمحاكمة تم تأجيلها الى أن أصدرت مؤخراً محكمة سالم حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات تضاف الى حكمه السابق البالغ 5 سنوات ليصبح 12 عام بعد ان قدمت النيابة العسكرية لائحة اتهام ضده تضمنت بنداً بمحاولة المس بحياة السجان .