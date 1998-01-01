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أفكار رومانسية لعيد زواج رائع

الإثنين 25 يونيو 2018 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
أفكار رومانسية لعيد زواج رائع



وكالات / سما /

تبحث الزوجة إجمالاً عن أفكار رومانسيّة ومميزة لقضاء عيد زواجها بطريقة لا يمكن نسيانها بسهولة، فإذا كنت تحتاجين فكرة رومانسيّة ملفتة تطبقينها في عيد زواجك هذه السنة.

1- يمكنك تحضير عشاء رومانسي ومفاجئ لزوجك عند عودته من عمله إلى المنزل يقوم على الأطباق التي تفضلانها. واحرصي هنا على تجهيز ديكور رومانسي ومثالي للمناسبة مع إعتماد الورود، الشموع والبالونات الحمراء التي ستزيد من رومانسيّة الأجواء.

2- اكتبي رسالة حبّ رومانسية لزوجك وأرفقيها ببعض الصور التي توثّق أجمل لحضاتك مع زوجك وبعض اللقطات مع حفل زفافكما، وإرسليها في صندوق ملفت إلى زوجك في العمل مع باقة من الزهور الحمراء. تعتبر هذه الفكرة من الأجمل إذ تعزّز مشاعر الحبّ وتوقظ الذكريات الجميلة بينك وبين زوجك.

3- حاولي تغيير ديكور غرفة نومكما بطريقة مميزة ومبتكرة وإعتمدي مفارش وأكسسوارات باللون الأحمر كما يمكنك إضافة الشموع ونثر بعض الورود لتعزيز الجوّ الرومانسي في الغرفة. احرصي بعدها على أن يتفاجأ زوجك بالديكور الجديد وستلاحظين مدى إعجابه بهذه الخطوة وبالمجهود الذي بذلته لجعل ذكرى زواجكما أروع.

4- نظّمي بشكل سرّي رحلة محليّة أو سفرة إلى وجهة تتمنّين وزوجك زيارتها معاً ثمّ ارسلي له بطاقات السفر أو رسالة تحدد له وجهة رحلتكما سوياً إلى مركز عمله. لا تترددي أبداً بإعتماد هذه الفكرة التي ستتيح لك ولزوجك الإحتفال بعيد زواجكما في موقع مميز ونيل قسط من الراحة والإستجمام الضروريان لكما كي تواجها بعد العودة من الرحلة متطلبات الحياة اليومية وتحدياتها.

#الزواج #رومانسية

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