تأثيرات ألوان ملابسك على مزاجك

وكالات / سما /

في أغلب الأحيان، ستختارين بقصد أو من دونه الألوان التي تعبّر عن شخصيتك، لأنّ ثمّة ألواناً محببة إلى قلبك، وتفضّلينها على غيرها، ولكن عليك أن تعلمي أنّ الألوان عموماً تملك قدرة تأثير في مزاجك، وإليك أبرزها:

اللون الأبيض

يعدّ اللون الأبيض لون الإيجابية والفرح والاستمتاع بالحياة، لذلك ترتدينه، في أغلب الأحيان، عندما تشعرين بالسعادة.

اللون الأصفر

يؤثر اللون الأصفر في مزاجك بشكل إيجابي، فعندما ترتدينه تشعرين بالحيوية والسعادة وتصبحين عاشقة للحياة.

اللون البرتقالي

إن كان اللون البرتقالي الذي ترتدينه فاتحاً، فهذا دليل ثقتك في نفسك واهتمامك بمظهرك ونجاحك في العمل، وأما إن كان باهتاً فهو يشير إلى الخوف، والحزن، والضعف.

اللون الرمادي

اللون الرمادي هو لون القيادة، فإن كنت تتحكّمين بالأعمال فستختارين هذا اللون لتنجحي.

اللون الأسود

على عكس ما يعتقد البعض بأن اللون الأسود هو لون الحزن، من المهم أن نشير إلى أنّ التي ترتدي هذا اللون، تشعر بالاستقلالية والقوة، وتكون واثقة في نفسها.

اللون الأحمر

يدفعك اللون الأحمر نحو تحقيق طموحك بشجاعة، ويجعلك تظهرين بشخصية قوية أمام الآخرين.