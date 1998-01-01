بلدية غزة تنفذ أعمال صيانة في 70 موقعا في شوارع المدينة

غزة / سما /

نفذت دائرة الطرق والمنشآت في بلدية غزة أعمال صيانة لـ ( 70) موقعا في شوارع مختلفة من المدينة بإستخدام بلاط ( الإنترلوك ) خلال شهر مايو / آيار الماضي ضمن جهودها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات على الطرقات .

وذكرت الدائرة في تقريرها الشهري أنها استخدمت نحو ( 2300) مترا مربعا من بلاط الإنترلوك في أعمال الصيانة والتي شملت شوارع رئيسة وفرعية من المدينة وتم إختيارها وفقا لحيويتها واستخدامها من قبل المواطنين .

وبينت أنه تم أيضاً تسوية ( 40) طريقا ترابيا بإزالة الرمال الزائدة ووضع ردم في المناطق المنخفضة من الشوارع التي شملتها اعمال التسوية وكذلك تم الكشف على ( 100 ) إشارة جديدة وتسجيلها لإجراء الصيانة اللازمة لها .

وأوضحت البلدية أن العديد من طرق المدينة تعاني من تأكل في طبقاتها الإسفلتية نظرا لقدمها وهي تجري أعمال صيانة دورية لها وتسعى لتطويرها من خلال مشاريع التطوير التي تحصل عليها البلدية من مؤسسات داعمة ومانحة .

ودعت البلدية المواطنين لضرورة تقديم الشكاوي التي تتعلق بخدماتها المختلفة ومنها صيانة الشوارع والطرق على منصات التواصل المختلفة ومنها صفحة البلدية على موقع التواصل الإجتماعي ( فيس بوك )، وتطبيق البلدية على الهواتف الذكية، وموقع البلدية على الإنترنت، والرقم المختصر 115 .

وكانت بلدية غزة قد نفذت العشرات من المشاريع التطويرية للشوارع والطرقات في مناطق وأحياء المدينة خلال السنوات الماضية لتحسين البنية التحتية وحل مشاكل تصريف مياه الأمطار وتسهيل حركة مرور الأفراد والسيارات .