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بينيت يدعو لاستهداف مباشر لمطلقي الطائرات الورقية

الإثنين 25 يونيو 2018 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينيت يدعو لاستهداف مباشر لمطلقي الطائرات الورقية



القدس المحتلة / سما /

دعا وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الاثنين، إلى استهداف مطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة بشكل مباشر.

وقال بينيت في تصريحات نقلتها إذاعة "ريشت كان"، بأن السبيل الأخلاقي والعملياتي الوحيد لمنع التصعيد هو العمل على استهداف تلك المجموعات.

وادعى بينيت أن مطلقي تلك الطائرات الورقية الحارقة ينتمون لحماس.

من جانبه، اتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، حركة حماس بالمسؤولية والوقوف خلف عملية إطلاق تلك الطائرات الورقية الحارقة في الأسابيع الأخيرة وتنظيم عملية إطلاقها بعد أن كانت ذات حراك شعبي مسبقا.

وادعى أن نشطاء من حماس يجهزون كميات كبيرة من تلك الطائرات ويستخدمون مواد حارقة من مخازن الحركة. محملا حركة حماس المسؤولية الكاملة عما يجري.

#بينيت #الطائرات الورقية

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