الاحتلال يقرر الإفراج عن الكاتب المقدسي عبيدات بشروط

القدس المحتلة / سما /

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، الإفراج عن الكاتب الصحفي راسم عبيدات (60 عاما) من سكان حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بشروط عدة.

ومن بين الشروط، الحبس المنزلي لمدة اسبوع، وكفالة مالية بقيمة 1500 شيقل، وأخرى مع وقف التنفيذ بقيمة 5 آلاف شيقل، وعدم الاشتراك بأي مظاهرة لمدة 30 يوما، وعدم التحدث مع أي شخص له علاقة بالموضوع لمدة 40 يوما.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عبيدات وعددا من نشطاء المدينة المقدسة قبل عدة أيام، لمشاركتهم وشخصيات دبلوماسية وأخرى مقدسية بحفل نظمته جمعية الصداقة الفلسطينية الروسية في أحد فنادق القدس المحتلة، لمناسبة اليوم الوطني الروسي، بحضور السفير الروسي وعدد كبير من الدبلوماسيين والشخصيات الفلسطينية الاعتبارية.