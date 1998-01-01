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مواطن يسلم مركبة شقيقه غير القانونية للشرطة في الخليل

الإثنين 25 يونيو 2018 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

قام اليوم أحد المواطنين بتسليم مركبة شقيقه غير القانونية لمركز شرطة حلحول شمالي الخليل .      

       وذكر بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " بأن المواطن كان قد حضر الى مركز شرطة حلحول وقام بتسليم مركبة شقيقه غير القانونية وذلك بهدف الحفاظ على حياة شقيقه جراء قيامه بقيادتها بطيش معرضا حياة المواطنين للخطر وتعبيرا منه لرفضه لهذه الظاهرة غير الصحية " .

     وأضاف البيان بأنه تم فحص المركبة من قبل شرطة المرور وبعد التأكد من عدم قانونيتها تم ضبطها حسب الأصول , حيث قدمت الشرطة جزيل الشكر والعرفان لهذا المواطن , داعين الاخوة المواطنين الى اتخاذ خطوات إيجابية والتخلص من مركباتهم وخير مثال لهم هذا المواطن .  

  هذا ودعا البيان الاخوة المواطنين الى ضرورة التخلص من هذه المركبات , مؤكدا ان الجهود مستمرة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية  .

#مركبة

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