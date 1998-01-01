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"Xiaomi" تطلق أحدث حواسبها اللوحية

الإثنين 25 يونيو 2018 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"Xiaomi" تطلق أحدث حواسبها اللوحية



وكالات / سما /

 أعلنت شركة "Xiaomi" الشهيرة عن نيتها طرح حاسب لوحي جديد بمواصفات متميزة.

ومن المفترض أن يظهر "Mi Pad 4" الجديد بشاشة مقاسها 7.99 بوصة ودقة عرض Full HD، وأبعاد 18:9.

كما يتوقع أن تزود الشركة المصنعة هذا الجهاز بمعالج "Snapdragon 660"، وبطارية بسعة 6000 ميللي أمبير تكفيه للعمل لنحو 8 ساعات، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وأخرى أساسية بدقة 13 ميغابيكسل.

أما الذاكرة الأساسية للجهاز فستاتي بحجم 64 غيغابايت، قابلة للزيادة باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية، أما ذاكرة الوصول العشوائي فـ 4 غيغابايت

#Xiaomi #حاسوب

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