فرناندو سانتوس : البرتغال ليست رونالدو فقط ومباراة إيران صعبة

وكالات / سما /

أكد فرناندو سانتوس مدرب البرتغال بأن المنتخب ليس كريستيانو رونالدو فقط، مشيرًا إلى صعوبة لقاء إيران المصيري في ختام منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2018 المقام حاليًا في روسيا.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة الثانية الصعبة رفقة منتخبات المغرب، وإسبانيا، وإيران، وسيحسم اليوم الاثنين بطاقتي التأهل لدور ثمن النهائي.

ويعتبر لقاء اليوم بالنسبة لمنتخب البرتغال مصيري للغاية، خاصةً وأن خسارة المنتخب أمام إيران تعني بنسبة كبيرة خروج أبطال كأس الأمم الأوروبية من الدور الأول.

وأكد سانتوس بأن منتخب البرتغال ليس كريستيانو فقط، بالرغم من تسجيل اللاعب أربعة أهداف خلال لقائين فقط أمام إسبانيا “هاتريك”، وأمام المغرب هدف، حيث هو يعتبر مسجل أهداف البرتغال بالبطولة بنسبة 100%.

وتحدث فرناندو سانتوس في مؤتمره الصحفي قبل لقاء إيران اليوم قائلاً “رونالدو؟ بالتأكيد يصنع الفارق سواء هنا أو في ريال مدريد، أو حتى في مانشستر يونايتد، وسبورتنج لشبونة من قبل”.

وأضاف “ولكن هذه المباراة ليست بين كريستيانو رونالدو وحده أمام لاعبي منتخب إيران، بل هو لقاء بين منتخب البرتغال ومنافسه منتخب إيران، البرتغال ليست رونالدو فقط”.

وتابع “سيكون هناك فريقان يتصارعا على الفوز، وأنا بالنسبة لي أرغب في الفوز، ونجوم المنتخب أيضًا، وبالتأكيد ستكون مباراة صعبة وشرسة، علينا أن نكون مستعدين”.

يذكر أن الفوز والتعادل يضمنا للبرتغال التأهل بشكل مباشر بدون الدخول في أي حسابات، ولكن الخسارة ستؤدي إلى خروج المنتخب في حالة عدم خسارة منتخب إسبانيا أمام المغرب.