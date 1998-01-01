الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 16 مواطناً من الضفة.

وبيّن نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين، وهم: قتيبة أحمد شلبي، وربيع فضل زكارنة، وأحمد سعيد أبو الرب، وباسم طزازعة، وعماد أبو الهيجاء، إضافة إلى عبد الحليم عز الدين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: صلاح فطين صلاح (18 عاماً)، ومعن حريص حجة (19 عاماً)، وكمال محمود أبو عرب (18 عاماً)، وأحمد هيثم شلباية (18 عاماً)، وصالح علي حشاش (26 عاماً).

كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس، وهم: جميل بني عودة، ومحمد عدنان دراغمة، وكمال جمال دراغمة، ومواطنين من محافظة طولكرم، وهما: جهاد عدنان مصطفى نعالوة (28 عاماً)، وخالد رسلان نعالوة (38 عاماً).