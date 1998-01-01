جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة

الإثنين 25 يونيو 2018 11:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

قال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، 16 مواطناً من الضفة.

وبيّن نادي الأسير، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة مواطنين من محافظة جنين، وهم: قتيبة أحمد شلبي، وربيع فضل زكارنة، وأحمد سعيد أبو الرب، وباسم طزازعة، وعماد أبو الهيجاء، إضافة إلى عبد الحليم عز الدين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من محافظة نابلس، وهم: صلاح فطين صلاح (18 عاماً)، ومعن حريص حجة (19 عاماً)، وكمال محمود أبو عرب (18 عاماً)، وأحمد هيثم شلباية (18 عاماً)، وصالح علي حشاش (26 عاماً).

كما اعتقلت ثلاثة مواطنين من محافظة طوباس، وهم: جميل بني عودة، ومحمد عدنان دراغمة، وكمال جمال دراغمة، ومواطنين من محافظة طولكرم، وهما: جهاد عدنان مصطفى نعالوة (28 عاماً)، وخالد رسلان نعالوة (38 عاماً).

#الاحتلال #اعتقال

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً فلسطينيا في الضفة فجر اليوم

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 18 مواطناً فجر اليوم بالضفة

جيش الاحتلال يعتقل في الضفة

اعتقال 17 مواطناً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل 16 مواطنا من الضفة والقدس المحتلة

جيش الاحتلال يعتقل 14 شابا في الضفة والقدس المحتلة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 8 من انصار حماس في الضفة فجر اليوم

الأكثر قراءة اليوم

"هآرتس" تكشف تفاصيل مذهلة حول مستقبل غزة ضمن صفقة القرن

تلفزيون اسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للفلسطينيين

ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

فيديو : تقرير مترجم.. الأكثر قربا من غزة قبل جولة التصعيد المقبلة

رسميا.. أردوغان أول رئيس لتركيا بعد إقرار النظام الرئاسي

بالصور.. شاب غزي وطفله يروضون الافاعي بطريقة حميمة

اصابة 3 مواطنين في قصف اسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

عزيز دويك

عزيز دويك لـ"سما : أنا الرئيس القادم في حال شغر المنصب حسب الدستور والقانون

أولمرت

ايهود أولمرت: ارتكبنا خطأ بأننا ابقينا حماس في السلطة عام 2009 وهذا اشد ما اندم عليه

قادة حماس

المنظومة الأمنية في تل ابيب تزعم : حماس تسعى لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

ضابط إسرائيلي يستعرض ثلاثة خيارات تجاه غزة.. ما هي؟

ابو مازن

صحيفة عبرية: العرب يدعمون طرح "صفقة القرن" رغما عن ابو مازن