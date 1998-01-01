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د.ثابت: برامج محو الأمية وتعليم الكبار تحقق العديد من قصص النجاح المميزة

الإثنين 25 يونيو 2018 11:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

قال الدكتور زياد ثابت وكيل وزارة التربية والتعليم العالي:" إن برامج محو الأمية وتعليم الكبار الذي تُشرف عليها الوزارة تحقق العديد من قصص النجاح المميزة للدارسين والذين استطاعوا العودة للتعليم  وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم.

جاء ذلك خلال تفقده امتحان محو الأمية وتعليم الكبار والموازي الذي تعقده الوزارة في لجنة مدرسة هاشم الأساسية شرق غزة.

وأكد ثابت أن  نسب الأمية قليلة في بلادنا ، و الوزارة  تسعى للقضاء عليها تماماً، لذلك يتم تبني برامج محو الأمية وتعليم الكبار الهادفة لنشر التعليم  لمن فاتهم قطار العلم، وتحقيق مبدأ التعليم للجميع وإيجاد المواطن المتعلم الصالح الذي يستطيع أن يخدم وطنه ومجتمعه.

من جهته، نوه مدير عام التعليم العام د. محمد صيام إلى أن امتحانات محو الأمية وتعليم الكبار تأتي في ختام استكمال خطط وبرامج دراسية كاملة وضعت خصيصاً لهذه الفئات، مشدداً أنَ الوزارة تفخر وتعتز بالطلبة الذين يلتحقون بهذا التعليم في سعيهم الجاد للنجاح والتقدم العلمي.

ويبن أن الطالب الذي يلتحق ببرامج محو الأمية وتعليم الكبار لابد وأن يستفيد ويحقق تقدماً على الصعيد التعليمي من خلال القدرة على القراءة والكتابة واجتياز المراحل الخاصة بهذا النوع من التعليم وصولاً إلى الثانوية العامة ومن ثم التعليم الجامعي.

يشار إلى أنه يشارك في امتحانات محو الأمية والتعليم الموازي وتعليم الكبار  هذا العام 220 متقدماً ومتقدمه موزعين على 4 لجان على مستوى قطاع غزة.

#محو الأمية #زياد ثابت

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