4 أمور تمنح الأفضلية لمنتخب مصر أمام المنتخب السعودي

وكالات / سما /

يمتلك منتخب مصر الأفضلية في مباراته أمام نظيره السعودي التي ستجمع بينهما في الجولة الثالثة و الأخيرة بدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

4 أمور تمنح منتخب مصر الأفضلية في مباراته أمام السعودية نرصدها في التقرير التالي:

1- المواجهات المباشرة:

حقق منتخب مصر 7 انتصارات مقابل انتصار وحيد للمنتخب السعودي، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما في تاريخ المواجهات التاريخيه.

2- القيمة التسويقية:

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب المصري 197.23 مليون يورو، مقابل 18.83 مليون يورو للمنتخب السعودي.

3- المحترفون:

تضم قائمة المنتخب المصري 15 لاعبا محترفا بينما تضم قائمة المنتخب السعودي 3 لاعبين فقط.

4- التصنيف العالمي:

يحتل منتخب مصر المركز الـ 45 عالميا، بينما يحتل المنتخب السعودي الـ 67 عالميا.