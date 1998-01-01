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4 أمور تمنح الأفضلية لمنتخب مصر أمام المنتخب السعودي

الإثنين 25 يونيو 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
4 أمور تمنح الأفضلية لمنتخب مصر أمام المنتخب السعودي



وكالات / سما /

يمتلك منتخب مصر الأفضلية في مباراته أمام نظيره السعودي التي ستجمع بينهما في الجولة الثالثة و الأخيرة بدور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

 

4 أمور تمنح منتخب مصر الأفضلية في مباراته أمام السعودية نرصدها في التقرير التالي:

1- المواجهات المباشرة:

حقق منتخب مصر 7 انتصارات مقابل انتصار وحيد للمنتخب السعودي، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما في تاريخ المواجهات التاريخيه.

2- القيمة التسويقية:

تبلغ القيمة التسويقية للمنتخب المصري 197.23 مليون يورو، مقابل 18.83 مليون يورو للمنتخب السعودي.

3- المحترفون:

تضم قائمة المنتخب المصري 15 لاعبا محترفا بينما تضم قائمة المنتخب السعودي 3 لاعبين فقط.

4- التصنيف العالمي:

يحتل منتخب مصر المركز الـ 45 عالميا، بينما يحتل  المنتخب السعودي الـ 67 عالميا.

#مصر #المنتخب السعودي

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