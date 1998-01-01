بوسكيتس: كرة القدم ظلمت منتخب المغرب في كأس العالم 2018

وكالات / سما /

أشاد نجم خط وسط منتخب إسبانيا، سيرجيو بوسكيتس، بالأداء الذي قدمه منتخب المغرب أمام إيران والبرتغال، مؤكداً على أن كرة القدم كانت ظالمة معهم، كما أشار، في الوقت نفسه، إلى أن صدارة المجموعة الثانية تمثل لهم الشيء الكثير وسيحاولون الانتصار ضد أسود الأطلس لتحقيق الهدف المنشود.

وقال بوسكيتس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة لاروخا وأسود الأطلس: “في الحقيقة المستوى الذي قدمه المُنتخب المغربي يستحق أكثر من 0 نقاط في المجموعة، لكن لديهم حظ سيئ، إنهم يستحقون أكثر على مستوى اللعب الذي قدموه، جميع المباريات التي لعبوها كانت متساوية للغاية”.

وتابع في نفس السياق: “كرة القدم في الكثير من الأحيان تكون ظالمة، لقد رافقهم سوء الحظ، سجلوا هدفا بالخطأ في مرماهم في آخر الدقائق.. سجلت عليهم أهداف من كرات ثابتة، وهذه أشياء أصبحت مهمة في كرة القدم الحديثة”.

وعن أهمية المباراة، قال بوسكيتس: “الأهم بالنسبة لنا هو أن نكون في الصدارة ولا ننظر إلى أبعد من ذلك.. لا يوجد منتخب مثل الآخر وطريقة حصد النقاط الثلاث تختلف من مباراة لأخرى لأن المنافس يختلف أيضاً”.

واختتم: “ضد البرتغال بحثنا عن كوستا لكن ضد إيران كان ذلك مستحيلاً والشيء الجيد في أنه ضد لاعبين مختلفين يمكننا التنويع بالأسلوب وطرق اللعب.. نحن نعرف كيف تسير الأمور بدور المجموعات وآن جميع الإمكانيات متاحة لكن هناك واحدة فقط وهي الفوز والصدارة”.

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الجدير بالذكر أن المنتخب المغربي ودع المحفل العالمي بعد خسارته ضد إيران والبرتغال، لتكون مباراة إسبانيا تحصيل حاصل بالنسبة له، على عكس رفاق بوسكيتس الذين يريدون تحقيق النقاط الثلاث لحسم الصدارة لأنفسهم، وأيضاً من أجل عدم السقوط في فخ الحسابات المعقدة التي قد تطرح لاروخا خارج المونديال.