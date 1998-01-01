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المستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى

الإثنين 25 يونيو 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المستوطنون يجددون اقتحاماتهم الاستفزازية للمسجد الأقصى



القدس المحتلة / سما /

جددت عصابات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال شهود عيان إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة مرورا من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول الى منطقة باب الرحمة، فضلاً عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة.

من جهة ثانية، أوقفت قوات الاحتلال، مزارعا داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادته خارج المسجد من جهة باب حطة.

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