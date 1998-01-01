كانو واثق من فوز منتخب نيجيريا واقصاء منتخب الأرجنتين

وكالات / سما /

يعتقد كانو أسطورة نيجيريا الخالدة بأن منتخب بلاده قادر على تخطي عقبة منتخب الأرجنتين، والتأهل لدور الستة عشر.

وعادت الآمال من جديد لمنتخب نيجيريا بعد فوزه المستحق على منتخب أيسلندا بهدفين مقابل هدف، لتشتعل المجموعة الرابعة، حيث أن جميع المنتخبات الأربعة لديها فرصة كبيرة في التأهل.

وسيلعب منتخب نيجيريا في مباراته الأخيرة بدور المجموعات أمام منتخب الأرجنتين الذي يعاني الأمرين خلال أحداث بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا على الأراضي الروسية.

ويتواجد منتخب الأرجنتين في المرتبة الأخيرة بنقطة وحيدة، كما هو الحال لأيسلندا، بينما يحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني بثلاث نقاط، ويتصدر منتخب كرواتيا هذه المجموعة بست نقاط، وضمن التأهل للدور المقبل.

وأمام منتخب نيجيريا فرصة كبيرة في التأهل إذا فاز أو تعادل أمام منتخب الأرجنتين في المباراة المقبلة، لذلك فإن كانو متفائل بشكل كبير بشأن التواجد بدور الستة عشر.

ونشر كانو تغريدة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” يتحدث فيها عن تفاؤله بشأن تأهل نيجيريا للدور المقبل، واقصاء الأرجنتين.

وقال كانو في هذه التغريدة “نيجيريا ضد الأرجنتين؟ هل أؤمن بالفوز؟ نعم .. هل بإمكاننا الفوز؟ نعم بإمكاننا”.

يذكر أن منتخب نيجيريا لم يفوز من قبل على منتخب الأرجنتين في منافسات كأس العالم.