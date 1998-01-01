"القدس المفتوحة" تشارك في ورشة تدريبية في اليونان لمشروع الواقع الافتراضي

رام الله / سما /

شاركت جامعة القدس المفتوحة في الورشة التدربيية الأولى في جامعة باتراس اليونانية ضمن مشروع (أراسموس بلس) الواقع الافتراضي كأداة تعليمية مبتكرة في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية، إلى جانب الجامعات الفلسطينية: الاستقلال والبوليتكنك والعربية الأمريكية، إضافة إلى الجامعات الأوروبية: جامعة باتراس من اليونان، وجامعة بوليتكنك بوخارست من رومانيا، وجامعة نيترا الزراعية من سلوفاكيا. وعقدت هذه الورشة في حرم جامعة باترس اليونانية.

شارك من جامعة القدس المفتوحة أ. محمود الحوامدة مدير مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع منسق المشروع، وم. محمد عبد الحق، وأ. غدير حامد من مركز التعليم المفتوح، وتناول التدريب متطلبات المرحلة الأولى من المشروع من حيث إعداد دليل الشروط المرجعية للتصميم التعليمي، وتطوير المقررات التعليمية في المشروع، إضافة إلى الأدوات التقنية التي ستستخدم في تطوير هذه المقررات.