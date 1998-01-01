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عصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها الاستفزازية للأقصى

الإثنين 25 يونيو 2018 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عصابات المستوطنين تجدد اقتحاماتها الاستفزازية للأقصى



القدس / سما /

جددت عصابات المستوطنين، صباح اليوم الإثنين، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك بحماية وحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مراسلنا إن المستوطنين نفذوا اقتحاماتهم من باب المغاربة مرورا من أمام الجامع القبلي والساحة الأمامية للمصلى المرواني، قبل الوصول الى منطقة باب الرحمة، فضلاً عن محاولات متكررة لإقامة طقوس وشعائر تلمودية في المنطقة، قبل الانطلاق والخروج من الأقصى من جهة باب السلسلة.

من جهة ثانية، أوقفت قوات الاحتلال، مزارعا داخل المسجد الأقصى المبارك، واقتادته خارج المسجد من جهة باب حطة.

#المستوطنين #المسجد الاقصى #الاحتلال الاسرائيلي

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