طولكرم: الاحتلال يعتقل شابين ويستولي على أجهزة هواتف نقالة

طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم الاثنين، شابين من ضاحية شويكة شمال طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.

وأفاد نادي الأسير ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين جهاد عدنان مصطفى ادحيلية (28 عاما)، وخالد رسلان حسن ادحيلية (38 عاما).

وفي السياق ذاته، قال والد الأسير جهاد ، إن قوة عسكرية كبيرة داهمت منزلهم عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، وفتشته تفتيشا دقيقا، واستولت على هاتف نجله النقال وجهاز كمبيوتر محمول، ثم اصطحبته إلى محله الخاص ببيع أجهزة الهواتف النقالة في طولكرم، وأجرت عملية تفتيش واسعة داخله واستولت على عدد من أجهزة الهواتف النقالة، والكمبيوترات المحمولة.