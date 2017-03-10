"لجنة التربية" تستمع لوكيل وزارة الصحة في إطار متابعتها للأوضاع الصحية بالمستشفيات

غزة / سما /

عقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية بالمجلس التشريعي اجتماعاً لها لمناقشة عدد من القضايا الصحية والتعليمية التي تهم المواطنين، وذلك في إطار متابعتها للأوضاع الصحية المتفاقمة واشتداد الحصار المفروض على قطاع غزة والأوضاع الصعبة التي يتعرض لها المواطنين والموظفين

وحضر الجلسة رئيس اللجنة النائب عبد الرحمن الجمل ومقرر اللجنة النائب خميس النجار وأعضاء اللجنة النائب يوسف الشرافي، والنائب سالم سلامة، والنائب محمد شهاب والنائب هدى نعيم.

وناقشت اللجنة أوضاع وزارة الصحة والمستشفيات الصحية وقضية هجرة بعض الأطباء والموظفين من الكادر الطبي في ظل قلة الرواتب.

وفي ذات الإطار عقدت لجنة التربية جلسة استماع لوكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش وطاقم الوزارة حول أوضاع الوزارة والمستشفيات الصحية فيها والمشكلات التي تواجهها على كل الأصعدة بما فيها اعتداءات الاحتلال على مسيرة العودة في ظل نقص الكوادر الطبية والأدوية والمستهلكات الطبية والمحروقات والصيانة والنظافة.

وقال أبو الريش بان هناك سياسة ممنهجة من قبل الاحتلال واعوانه لمنع وصول الادوية لإغراق قطاع غزة في هذه الكارثة الانسانية وأوضح ان عدد كبير من الادوية قد نفذ رصيده وانضم الى قائمة الادوية التي رصيدها صفر مثل ادوية الصرع والتشنجات وامراض السرطان بالإضافة الى وقف الوجبات الغذائية للمرضى نتيجة الضائقة المالية كما أشار الى قضية هجرة عدد من الكوادر الطبية خاصة الجدد منهم في ظل قلة وأزمة الرواتب والأعباء الوظيفية الملقاة على كاهل الكوادر الطبية في سبيل إسعاف وإنقاذ حياة المواطنين.

واستعرض أبو الريش عدد من التقارير الطبية حول عدد الشهداء وطبيعة حالات الجرحى المترتبة عن اعتداءات الاحتلال على مسيرة العودة والتي بلغت أكثر من 131 شهيد و14000 مصاب منذ بداية مسيرات العودة عبر النقاط الطبية المنتشرة ولجان الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية وأوضح أبو الريش بان الاحتلال يستخدم رصاص متفجر يترتب عليه إصابات كبيرة جداً وبالغة الخطورة على حياة المواطنين وان الطواقم الطبية حريصة كل الحرص على عدم بتر أطراف المصابين والتخفيف من حالات البتر.

من جانبهم شكر أعضاء اللجنة وزارة الصحة والكوادر الطبية عبر النقاط المنتشرة ولجان الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية على جهودهم، وأشاد رئيس اللجنة باسم المجلس التشريعي بدور الاطباء الوطني والاخلاقي في سبيل إسعاف وإنقاذ حياة المواطنين واكد على ضرورة تعزيز الوزارة بالكوادر الطبية من حملة البورد الفلسطيني وسد العجز في الكادر الطبي في ظل الهجمة الشرسة والحصار التي يتعرض له أبناء شعبنا من قبل الاحتلال.

ودعا الحكومة في رام الله لرفع العقوبات عن أبناء شعبهم وتحمل مسئولياتها في تامين وايصال الدواء والمستلزمات الطبية الى أهالي قطاع غزة كما ناشد كافة الهيئات والمؤسسات الإنسانية بما فيها منظمة الصحة العالمية لإغاثة سكان القطاع من هذه الكارثة وايصال الدواء والعلاج.