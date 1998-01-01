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"لتحريك المياه الراكدة بغزة

المنظومة الأمنية في تل ابيب تزعم : حماس تسعى لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"

الإثنين 25 يونيو 2018 09:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المنظومة الأمنية في تل ابيب تزعم : حماس تسعى لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"



القدس المحتلة/سما/

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، صباح اليوم الإثنين، بأن المنظومة الأمنية في "إسرائيل" تقدر أن حركة حماس، تسعى لمواجهة عسكرية شاملة ضد "إسرائيل".

وبحسب الصحيفة العبرية، زعمت مصادر بالمنظومة الأمنية، أن حماس تعتقد أن جولة جديدة من المواجهة، ستحرك المياه الراكدة بغزة.

ووفقاً للصحيفة، قالت هذه المصادر، إن حماس تحافظ على وجود حالة توتر على الحدود مع القطاع، من أجل الدخول في مواجهة عسكرية مع "إسرائيل".

وذكرت هآرتس، أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية، حذرت من نوايا حماس، واستعداداتها للدخول في جولة عسكرية جديدة.

وأضافت، أن قادة حماس، يعملون على تسريع تحسين الظروف في قطاع غزة، ويؤمنون أن التصعيد العسكري، سيقود الى ذلك.

وأشارت صحيفة هآرتس، الى أن "إسرائيل" ليست معنية بالتصعيد العسكري، أو الدخول في جولة عسكرية جيدة ضد حماس بغزة.

#الاحتلال #غزة #حرب #حماس

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