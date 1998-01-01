جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بلدية خان يونس تمنع السباحة في بعض الأماكن

الإثنين 25 يونيو 2018 09:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية خان يونس تمنع السباحة في بعض الأماكن



غزة / سما /

حذرت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة عموم السكان والمصطافين من السباحة في بعض الأماكن على شاطىء البحر وذلك للحفاظ على صحتهم وسلامتهم نظراً لوجود متغيرات بيئية في تلك الأماكن قد تضر بالصحة العامة حال السباحة فيها.

وبين مدير دائرة الصحة والبيئة الدكتور يوسف شبير أن الأماكن المحظور السباحة فيها تتمثل في منطقة المصب الواقع شمال المتنزه البحري، وذلك على بعد 600 متراً شمالاً وجنوباً من نقطة التصريف، بالإضافة إلى حظر السباحة في ميناء الصيادين لعدم توفر منقذين.

وشدد شبير على أن بلدية خان يونس تسعى دوماً للحفاظ على حياة السكان وتجنيبهم المخاطر المحدقة بهم، مؤكداً أنه قد تم تركيب مجموعة من أبراج الإنقاذ على طوال الشاطىء وتشغيل منقذين من خلال وزارة الحكم المحلي تم تجهيزهم بمعدات مختلفة ويعملون من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً خلال موسم الصيف.

وطالب شبير كافة المصطافين وعموم السكان الوافدين إلى شاطىء البحر بضرورة الالتزام بإرشادات المنقذين للحفاظ على حياتهم وتجنيبهم المخاطر الوشيكة التي يمكن أن تحدث في حالة السباحة في الأماكن الخطرة التي يوجد بها رايات باللون الأحمر أو خارج أوقات دوام المنقذين، مع التأكيد على عدم السباحة أو النزول إلى البحر خلال الليل لعدم توفر المنقذين ولانعدام الإنارة ولمنع حالات الغرق التي تحصد أرواح الأبرياء نتيجة لعدم معرفتهم بأسس السباحة وأوقاتها وأماكنها.
 

أخبار ذات صلة

زكريا الأغا

حماس تمنع الأغا من مغادرة غزة

حدود غزة -ارشيفية

إسرائيل تمنع إدخال الكاوشوك الى قطاع غزة حتى إشعار آخر

مسيرات

السلطة تمنع تنظيم المسيرات في فترة الاعياد

صورة

نقابة الموظفين في غزة تمنع موظفي السلطة من دخول الوزارات

​داخلية غزة تمنع سفر الأطفال عبر المعابر دون والدهم حتى لو كانت والدتهم معهم

اذاعة عبرية: خلافات بين إسرائيل وحماس تمنع توسيع مساحة الصيد

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: " الحرب الجيدة.. ضربة قاسية للقدرات العسكرية لحماس وليس إسقاطها

ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

نبيل عمرو لـ"سما : القيادة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة نتائج صفقة القرن

فيديو : تقرير مترجم.. الأكثر قربا من غزة قبل جولة التصعيد المقبلة

رسميا.. أردوغان أول رئيس لتركيا بعد إقرار النظام الرئاسي

اصابة 3 مواطنين في قصف اسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة

"بي بي سي" توبّخ أشهر مذيعيها بعد اتهامه لإسرائيل بقتل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

المنظومة الأمنية في تل ابيب تزعم : حماس تسعى لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

ضابط إسرائيلي يستعرض ثلاثة خيارات تجاه غزة.. ما هي؟

ابو مازن

صحيفة عبرية: العرب يدعمون طرح "صفقة القرن" رغما عن ابو مازن

الرئيس عباس

تلفزيون اسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للفلسطينيين لهذه الاسباب ..

توضيحية

"هآرتس" تكشف تفاصيل مذهلة حول مستقبل غزة ضمن صفقة القرن