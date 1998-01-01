الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 16 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من مخيم جنين وبلدة قباطية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد أبو الهيجا الطويل بعد اقتحامها مدينة ومخيم جنين ومداهمة منزل ذويه في المخيم، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة قباطية واعتقلت أربعة شبان هم: قتيبة أحمد شلبي، وربيع فضل زكارنة، وأحمد سعيد أبو الرب، وباسم طزازعة.

وقال ناطق بلسان جيش الاحتلال إن قواته عثرت على بندقيتين من نوع كارلو خلال عمليات دهم وتفتيش في جنين.

وفي بلدة برقة شمال نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت الشابين صلاح فطين صلاح (20 عاما)، ومعن حريص حجي (20 عاما).

من جهة أخرى، أضافت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب يوسف إبراهيم عفانة (18 عاما)، أثناء عمله في بلدة الطيبة داخل أراضي 1948، بحجة عدم حيازة تصريح دخول، وهو من سكان قرية تل غرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عدنان دراغمة، وكمال جمال دراغمة من مدينة طوباس، والشاب ثائر جميل بني عودة من بلدة طمون جنوب المدينة.