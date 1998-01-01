جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية

الإثنين 25 يونيو 2018 09:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 16 مواطناً من الضفة الغربية



رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 16 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

ففي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من مخيم جنين وبلدة قباطية.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد أبو الهيجا الطويل بعد اقتحامها مدينة ومخيم جنين ومداهمة منزل ذويه في المخيم، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الأعيرة النارية والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة قباطية واعتقلت أربعة شبان هم: قتيبة أحمد شلبي، وربيع فضل زكارنة، وأحمد سعيد أبو الرب، وباسم طزازعة.

وقال ناطق بلسان جيش الاحتلال إن قواته عثرت على بندقيتين من نوع كارلو خلال عمليات دهم وتفتيش في جنين.

وفي بلدة برقة شمال نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين بعد اقتحام منزليهما وتفتيشهما.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا، واعتقلت الشابين صلاح فطين صلاح (20 عاما)، ومعن حريص حجي (20 عاما).

من جهة أخرى، أضافت المصادر أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب يوسف إبراهيم عفانة (18 عاما)، أثناء عمله في بلدة الطيبة داخل أراضي 1948، بحجة عدم حيازة تصريح دخول، وهو من سكان قرية تل غرب نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد عدنان دراغمة، وكمال جمال دراغمة من مدينة طوباس، والشاب ثائر جميل بني عودة من بلدة طمون جنوب المدينة.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل 13 مواطناً فلسطينيا في الضفة فجر اليوم

جيش الاحتلال يعتقل في الضفة

اعتقال 17 مواطناً في مناطق مختلفة من الضفة الغربية

جيش الاحتلال يعتقل عدداً من المواطنين في الضفة الغربية

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

جيش الاحتلال يعتقل 8 شبان ويصادر اسلحة في الضفة الغربية

اعتقال اطفال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 12 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة

اعتقال فلسطينيين - ارشيف

الاحتلال يعتقل 18 مواطناً فجر اليوم بالضفة

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: " الحرب الجيدة.. ضربة قاسية للقدرات العسكرية لحماس وليس إسقاطها

ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

نبيل عمرو لـ"سما : القيادة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة نتائج صفقة القرن

فيديو : تقرير مترجم.. الأكثر قربا من غزة قبل جولة التصعيد المقبلة

رسميا.. أردوغان أول رئيس لتركيا بعد إقرار النظام الرئاسي

اصابة 3 مواطنين في قصف اسرائيلي لعدة مواقع في قطاع غزة

"بي بي سي" توبّخ أشهر مذيعيها بعد اتهامه لإسرائيل بقتل أطفال غزة

الأخبار الرئيسية

قادة حماس

المنظومة الأمنية في تل ابيب تزعم : حماس تسعى لمواجهة عسكرية مع "إسرائيل"

حدود غزة -ارشيفية

ضابط إسرائيلي يستعرض ثلاثة خيارات تجاه غزة.. ما هي؟

ابو مازن

صحيفة عبرية: العرب يدعمون طرح "صفقة القرن" رغما عن ابو مازن

الرئيس عباس

تلفزيون اسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للفلسطينيين لهذه الاسباب ..

توضيحية

"هآرتس" تكشف تفاصيل مذهلة حول مستقبل غزة ضمن صفقة القرن