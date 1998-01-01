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حالة الطقس: جو غائم جزئيا الى صاف والحرارة أعلى من معدلها السنوي بـدرجتين

الإثنين 25 يونيو 2018 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: جو غائم جزئيا الى صاف والحرارة أعلى من معدلها السنوي بـدرجتين



رام الله - سما -

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلاً في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الثلاثاء، يكون الجو صافياً وحاراً نسبياً إلى حار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الأربعاء، يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، حيث يطرأ ارتفاع  آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الخميس القادم، يكون الجو صافياً وحاراً إلى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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