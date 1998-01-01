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أردوغان: الشعب كلفني بمهمة رئاسة الجمهورية

الأحد 24 يونيو 2018 11:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
أردوغان: الشعب كلفني بمهمة رئاسة الجمهورية



انقرة / وكالات /

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد، في أول تعليق له على النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، إن "النتائج غير الرسمية اتضحت، وبناء على ذلك كلفني شعبنا بمهمة رئاسة الجمهورية".


وشدد أردوغان خلال كلمة له أمام حشود من الجماهير التركية بمدينة إسطنبول، التي خرجت للاحتفال بالفوز، على أنه "لن يكون هناك إقصاء في تركيا بسبب اللغة أو الدين، وسنعمل على زيادة ثراء البلد"، بحسب تعبيره.


وأضاف أردوغان أن "تركيا قدمت درسا في الديمقراطية للعالم بأسره، عبر نسبة مشاركة بالانتخابات قاربت 90 بالمئة"، موضحا أن "سلامة العملية الانتخابية وحرية التصويت يعبران عن قوة الديمقراطية التركية".


وتابع: "سنواصل النضال من أجل تحقيق تركيا تقدم أكبر في كافة المجالات"، مؤكدا أن "انتهاء الانتخابات برقم قياسي في المشاركة رسالة مهمة جدا من شعبنا لنا وللعالم".

#أردوغان #انتخابات

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