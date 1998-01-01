جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المجلس الوطني يرفض أي طروحات لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي

الأحد 24 يونيو 2018 09:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الوطني يرفض أي طروحات لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي



رام الله / سما /

 قال المجلس الوطني الفلسطيني انه يرفض أي طروحات أو خطط لا تنهي الاحتلال الاسرائيلي من كامل أراضي الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس التي اعترفت بها الجمعية العامة للأمم المحتدة عام 2012، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم حسب القرار 194.

وأضاف المجلس الوطني في بيان صدر من مقره في العاصمة الاردنية عمان، أن "الشعب الفلسطيني وقيادته متمسكون بالحقوق الوطنية الثابتة في العودة واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها مدينة القدس حسب قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

واوضح ان الجولات الامريكية التي تشهدها المنطقة، والتي تحاول من خلالها تمرير صفقات او خطط او مشاريع لحل القضية الفلسطينية لا تستند الى المرجعات الدولية التي اقرتها الامم المتحدة ومؤسساتها، "لن يكتب لها النجاح، ولن يقبل بها الشعب الفلسطيني وقيادته" مشيرا الى ان "منظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الرئيس محمود عباس هو العنوان الذي يواجه هذه المخططات ويتصدى لها، وان اقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين هما ضمانة الأمن والسلام في المنطقة".

واعرب المجلس الوطني عن رفضه كل المحاولات والخطط التي يحاول البعض ترويجها، والتي "تهدف التعامل مع قطاع غزة، الجزء الاصيل من اراضي الدولة الفلسطينية ومعاناة اهله الصابرين، بوصفها قضية انسانية" مشيرا الى أنها "ستبوء بالفشل، وأن الاحتلال الاسرائيلي هو المسؤول الوحيد عن استمرار حصار ومعاناة الاهل في قطاع غزة".

أخبار ذات صلة

انطلاق "المؤتمر الشعبي الوطني" بغزة رفضا لعقد المجلس الوطني دون اجماع

أرشيفية

وفد «فتح» يسلّم «حماس» طروحات لإنهاء أزمات غزة

ابو مرزوق

ابو مرزوق يرد على خطاب الرئيس الاخير امام المجلس الوطني

الاحمد: الاتفاق في بيروت على اعادة تشكيل المجلس الوطني بالتوافق

حماس - ارشيف

مصدر مسؤول في «حماس» : ندرس عقد مؤتمرات موازية لـ «المجلس الوطني» في غزة والشتات

عريقات- ارشيف

عريقات: لو كان الشيخ احمد ياسين على قيد الحياة لشارك في المجلس الوطني الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

كوشنر: إذا لم يعد أبو مازن الى طاولة الحوار فاننا سننشر خطة السلام وهذا ما قاله عن غزة

بالتفاصيل .. ماذا بحث العاهل الأردني مع نتنياهو في لقائه الأخير؟

بالتفاصيل.. إسرائيل تكشف عن مشروع خط سكة حديد يربطها بالسعودية

الشاباك : حزب الله خطط لاختطاف الوزير المتهم بالتجسس لصالح ايران

أسعار صرف العملات

اردوغان يكتسح نتائج الانتخابات الرئاسية التركية وفقا لنتائج اولية

للمرة الأولى في تاريخ المملكة..السعوديات خلف مقود السيارة (فيديو

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس

تلفزيون اسرائيلي: الولايات المتحدة تجمد ميزانية المساعدات للفلسطينيين لهذه الاسباب ..

توضيحية

"هآرتس" تكشف تفاصيل مذهلة حول مستقبل غزة ضمن صفقة القرن

نبيل عمرو

نبيل عمرو لـ"سما : القيادة الفلسطينية ضعيفة وغير قادرة على مواجهة نتائج صفقة القرن

نتنياهو ومبعوثي ترامب

ماذا جرى بين نتنياهو و مبعوثي ترامب بشأن غزة ؟

قصف غزة -ارشيفية

معاريف: " الحرب الجيدة.. ضربة قاسية للقدرات العسكرية لحماس وليس إسقاطها