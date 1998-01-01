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اردوغان يكتسح نتائج الانتخابات الرئاسية التركية وفقا لنتائج اولية

الأحد 24 يونيو 2018 07:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
اردوغان يكتسح نتائج الانتخابات الرئاسية التركية وفقا لنتائج اولية



انقرة / وكالات /

بدأت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية الظهور، بعد إغلاق صناديق الاقتراع وبدء عمليات الفرز في عموم المحافظات التركية.


وأظهرت النتائج الأولية بعد فرز 61.2 بالمئة من صناديق الاقتراع لانتخابات الرئاسة، تصدر الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان للنتائج بنسبة بلغت 55.8 بالمئة، مقابل حصول مرشح المعارضة الرئيسي محرم إنجه على نسبة 29 بالمئة، فيما حصلت مرشحة حزب الخير ميرال أكشنار على نسبة 7.5 بالمئة.

بينما أشارت نتائج الانتخابات البرلمانية بعد فرز 47.2 بالمئة من صناديق الاقتراع، إلى تقدم تحالف أردوغان بنسبة 58.08 بالمئة، مقابل 31.04 بالمئة للمعارضة، و9.38 بالمئة للحزب الكردي.

وبينت النتائج الأولية أن نسبة المشاركة وصلت إلى  87.4 بالمئة بما إجماله 56.322.634 ناخب، بعد فرز 114.076 صندوق من أصل 180.556.

يتبع ..

#اردوغان #انتخابات

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