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(فيديو)- فلسطينية تدعو لتقبل المرأة المسلمة في خياراتها داخل بريطانيا

الأحد 24 يونيو 2018 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
(فيديو)- فلسطينية تدعو لتقبل المرأة المسلمة في خياراتها داخل بريطانيا



لندن / سما

شاركت نائبة رئيس الجالية الفلسطينية  في بريطانيا لطيفة أبو شقرة في المؤتمر العام لاتحاد المعلمين في بريطانيا. وألقت المعلمة الشابة خطابا امام الحضور انتقدت فيه العنصرية والإسلاموفوبيا التي تروج لها تنظيمات يمينية متطرفة داخل المؤسسات التعليمية وفي صفوف الرأي العام.

وتحدثت لطيفة ابو شقرا بفخر واعتزاز عن الدين الإسلامي وقيم التسامح التي يدعو لها دون إكراه. ودعت ابو شقرا الى تقبل المرأة المسلمة في خياراتها بما في ذلك ارتداء الحجاب في المدارس والأماكن العامة، واحترام هذا الخيار.

وفي ختام خطابها ذكرت ابو شقرا الحضور باصولها الفلسطينية وعائلتها التي قدمت لاجئة الى بريطانيا بسبب الاحتلال الإسرائيلي.

#الجالية الفلسطينية #بريطانيا

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