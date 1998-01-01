ما حقيقة صرف مستحقات 60% للمتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية؟

غزة/عبد الهادي مسلم/

كشف مصدر مطلع عن صرف ما يطلق عليه 60% لعدد لا باس من المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية والذين تقاعدوا مؤخرا

وأكد المصدر والذي لم يفصح عن اسمه ان المالية المركزية العسكرية في رام الله كانت تنوي صرف هذه النسبة لعدد كبير من المتقاعدين لكن وزارة المالية أوقفت الصرف بسبب المبالغ الكبيرة المترتبة على ذلك والتي تقدر بحوالي ١٥ مليون شيكل

وأشار المصدر الى ان عملية الصرف هذه تمت بدون علم هيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية وأنها صرفت بطرق فردية خارج اختصاصها

وفي هذا المجال لم ينف مصدر مطلع في هيئة المتقاعدين العسكريين في المحافظات الجنوبية هذه الأخبار موضحا أن الهيئة على تواصل مع المالية العسكرية الفلسطينية فيما يتعلق بالمستحقات المتعلقة بالمتقاعدين خاصة ما يطلق عليها ٦%

وقال المصدر إن هيئة المتقاعدين تعمل وفق آلية معينة في عملية التعامل مع هكذا قضية حسب الأصول واللوائح والقوانين ومخاطبة الجهات الرسمية بالتنسيق مع رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين في فلسطين اللواء ركن صلاح شديد

وأشار المصدر الى ان هيئة المتقاعدين ما زالت تواصل مخاطبتها لهذه الجهات في رام الله من أجل إيجاد الطرق لصرف هذه المستحقات حسب اللوائح والامكانيات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية

وشدد المصدر أن مبالغ المتقاعدين كبيرة جدا حيت تجاوز عددهم ٣٠ ألفا في المحافظات الشمالية والجنوبية وأنهم بحاجة إلى مبالغ كبيرة جدا جدا لا تستطيع وزارة المالية صرفها

وأكد المصدر أن اي مستحقات صرفت سابقا للمتقاعدين ليس لدى الهيئة علم بها وأن الهيئة تعمل جاهدة وبالتنسيق مع المعنيين حسب قرارات وزارة المالية والمالية العسكرية

وأضاف المصدر من هيئة المتقاعدين انه نظرا لحجم الاستفسارات التي تلقتها من المتقاعدين قامت برفع كشوفات لأسماء من كافة فروعها و المنتسبين لها إلى المالية المركزية في رام الله لكنها أوقفت بسبب الوضع المالي وبناء على ذلك فإن الهيئة تعمل على تحقيق عمليات الصرف لهؤلاء المتقاعدين شهريا

وكشف المصدر على ان وزارة المالية أوقفت كشوفات مقدمة من جهات خارج إطار الهيئة لصرف مستحقات ٦% نظرا لكبر المبلغ المطلوب والذي تجاوز ١٥ مليون شيكل

وفيما يتعلق بمكافاة نهاية الخدمة أكد المصدر على التنسيق الكامل والتعاون مع هيئة التأمين والمعاشات ومن قبل الوزير الدكتور ماجد الحلو والاخ المستشار جمال البورنو لصرف مبالغ شهرية لعدد من الاخوة المتقاعدين حسب الاتفاق الموقع ما بين هيئة المتقاعدين وهيئة التأمين والمعاشات

وختم المصدر قائلا : ان هيئة المتقاعدين تعمل كل جهدها من أجل تقديم التسهيلات للاخوة المتقاعدين في كافة المجالات المتاحة خاصة ما يتعلق منها بالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية والمساعدة في الحصول على المستحقات المالية وأمور أخرى تتعلق بالاخوة المتقاعدين