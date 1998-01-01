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"هآرتس" تكشف تفاصيل مذهلة حول مستقبل غزة ضمن صفقة القرن

الأحد 24 يونيو 2018 06:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هآرتس" تكشف تفاصيل مذهلة حول مستقبل غزة ضمن صفقة القرن



عكا للشؤون الإسرائيلية

كشفت صحيفة هآرتس العبرية مساء اليوم الأحد، جزءاً من التحسينات المزمع تنفيذها لصالح سكان قطاع غزة ضمن صفقة القرن، والتي من المقرر الإعلان عنها خلال الأسابيع القادمة.

ووفق الصحيفة العبرية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية، ستستثمر أموالها في شبه جزيرة سيناء، من خلال إنشاء منطقة تجارية حرة مع خمسة مشاريع صناعية كبيرة.

وتابعت الصحيفة بأنه تم التوافق على بناء منطقة صناعية في سيناء، سيتم توظيف ثلثي أهل غزة وثلث من أهالي سيناء للعمل في تلك المنطقة.

وأضافت "هآرتس" بأنه سيتم إنشاء ميناء مصري غزي تحت إشراف الأمن المصري، وكذلك محطة للطاقة الشمسية، وفي المستقبل سيتم إنشاء مطار، سيتولى المصريون إدارته.

يشار إلى أنه خلال الأيام الماضية شهدت المنطقة اجتماعات مكثفة مع مبعوثين أمريكيين للشرق الأوسط، وقادة دول عربية، لمناقشة الخطة الأمريكية للسلام "صفقة القرن".

#غزة #سيناء #صفقة القرن

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