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النقابة توقف مقاطعتها للحكومة والاجهزة الأمنية

الأحد 24 يونيو 2018 06:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
النقابة توقف مقاطعتها للحكومة والاجهزة الأمنية



رام الله / سما /

جددت نقابة الصحفيين مطالبتها بمحاسبة وملاحقة المعتدين على الصحفيين في مسيرة الثالث عشر من حزيران في رام الله، وأشارت الى انها لا زالت تنتظر موقفاً عملياً من الحكومة، وان اي وعود او اعتذار لا يرتبط بمحاسبة واضحة وجادة للمعتدين غير مقبول، وأكدت انها مستمرة بملاحقة العناصر المعتدية من خلال القضاء الفلسطيني، وانها مستمرة في لقاءاتها مع مختلف الاطراف لشرح مخاطر تكرار الاعتداءات على الصحفيين.

وقررت النقابة وقف مقاطعة الصحفيين ووسائل الاعلام لاخبار الحكومة والاجهزة الأمنية في الضفة الغربية، بعد ان غيرت الاجهزة الأمنية من طريقة تعاملها مع الصحفيين والمشاركين في المسيرات الجماهيرية، وأبدت احترامها لحرية الرأي والتعبير وصون العمل الصحفي.

وثمنت النقابة خطوات الشرطة الفلسطينية وقيامها بتوزيع المياه على المشاركين في مسيرة بيت لحم، وتوزيع الاعلام على المشاركين في مسيرة رام الله، واعتبرت ان هذه الخطوات تعكس الوجه المشرق لفلسطين وشعبها، وهي الصورة التي يجب ان تسود دائماً والتي تتفق مع القوانين والاعراف الفلسطينية، حيث لا نقيض ولا عدو لشعبنا سوى الاحتلال، وان أية مواقف وآراء فلسطينية حتى وان تناقضت مع مواقف السلطة والحكومة يجب ان تحترم وان يتاح لها حق التعبير عن نفسها.

ودعت النقابة حركة حماس وتشكيلاتها في غزة الى انتهاج طريق مماثل، والى محاسبة المتورطين في الاعتداءات المتواصلة على الصحفيين، والكف عن ملاحقتهم.

وعبرت النقابة عن تقديرها لموقف الجسم الصحفي الملتف حول النقابة ومواقفها، ودعت الى مزيد من التكاتف بين الصحفيين لحماية الحريات الاعلامية، وتعزيز مكانتهم ومكانة مهنتهم.

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