محافظ طولكرم يجمد قرار إغلاق مستشفى الهلال الأحمر لمدة شهر

طولكرم / سما /

أعلن محافظ طولكرم عصام أبو بكر، اليوم الأحد، عن تجميد قرار إغلاق مستشفى جمعية الهلال الأحمر في طولكرم لمدة شهر، بعد التواصل مع الإدارة العامة للجمعية.

ويشترط اعلان التجميد أن تعمل جميع الأطراف ذات العلاقة للتوصل لحل يضمن حقوق العاملين وتصويب أوضاع المستشفى، خلال فترة الشهر.

وكانت نقابة العاملين في المستشفى نظمت، اليوم، وقفة احتجاجية على قرار الهلال الأحمر المركزي بإغلاق المستشفى، وإنهاء خدمات 35 موظفا فيها، بمشاركة فصائلية ونقابية.

وتسلم أبو بكر رسالة من العاملين في الجمعية والمستشفى، وفصائل العمل الوطني، والنقابات وفعاليات محافظة طولكرم، لإنهاء الأزمة.

وقال أبو بكر: "هناك حاجة ضرورية لتصويب الأوضاع داخل المستشفى للحفاظ على استمرارية هذه المؤسسة في تقديم خدماتها للمواطنين، وليس من المعقول طرد 35 موظفاً".

من جانبه، شدد ممثل نقابة العاملين في جمعية الهلال الأحمر بطولكرم فيصل حرب، على أهمية الحفاظ على هذه المؤسسة، لتستمر في تقديم رسالتها الإنسانية والوطنية على مستوى المحافظة.

,أكدت اللجنة الفرعية لنقابة الأطباء في طولكرم على عدالة مطالب جمعية الهلال الأحمر، وأن المساس بها وبموظفيها يعتبر خطا أحمر وسيؤثر سلبا على مستقبل 35 عائلة تعتاش من ورائها مما له انعكاسات اجتماعية خطيرة.