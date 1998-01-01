طائرة اسرائيلية تقصف موقعاً لكتائب القسام وسط قطاع غزة

غزة/سما/

استهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية مساء اليوم الأحد، موقعا لكتائب القسام غرب مخيم البريج وسط قطاع غزة

هذا وأطلقت طائرة استطلاع اسرائيلية صاروخين على الاقل صوب مجموعة من مطلقي الطائرات والبالونات الحارقة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر محلية ، ان طائرة الاستطلاع اطلقت صاروخين صوب الشبان دون وقوع اصابات بعد وقت قصير من استهداف نقطة رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرق المخيم.

وجاء الاستهداف الاسرائيلي بعد اعلان الاحتلال عن وقوع 11 حريقا على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة اليوم الاحد بفعل الطائرات الورقية.