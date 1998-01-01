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هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الحالة الصحية للأسير إياد حريبات

الأحد 24 يونيو 2018 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

حذر محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة، ظهر الأحد، من تدهور الوضع الصحي للأسير إياد أحمد موسى حريبات  (35 عاماً) من قرية سكة جنوب دورا في مدينة الخليل، والمحكوم  بالسجن المؤبد و 20 عاماً، والذي تفاقمت حالته في الآونة الأخيرة ووضعه يسوء باستمرار.

وبين عجوة أن الأسير حريبات يعاني منذ عام 2014 من مرض عصبي يُسبب له رعشة مستمرة في جسده، وفي الفترة الأخيرة لم يعد قادراً على الحركة بشكل طبيعي ولا يستطيع الوقوف على رجليه ويستخدم الكرسي المتحرك لتلبية حاجاته، كما أنه لا يستطيع الذهاب للحمام لقضاء حاجته أو الاستحمام إلا بمساعدة زملائه الأسرى، ويشتكي أيضاً من آلام وأوجاع متواصلة في جميع أنحاء جسده.

وأضاف عجوة أن الأسير يقبع حالياً في قسم "المعبار" التابع لمعتقل عسقلان بمفرده، وطالب الأسير بضرورة التدخل السريع  لنقله إلى المشفى لتلقي العلاج والمتابعة الطبية اللازمة.

#هيئة الأسرى

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