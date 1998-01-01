النقابة تستنكر تمديد اعتقال الصحفي عبيدات

رام الله / سما /

استنكرت نقابة الصحفيين قرار محكمة اسرائيلية بتمديد اعتقال عضو النقابة الكاتب الصحفي المقدسي راسم عبيدات، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والعمل الصحفي، ودعت للافراج الفوري عنه.

ورأت النقابة ان اعتقال عبيدات يوم الاربعاء الماضي من منزله في جبل المكبر بالقدس المحتلة، واعتقال الصحفي احمد الصفدي ومن ثم الافراج عنه بعد مصادرته كاميرته، اثر مشاركتهما في حفل غذاء نظمته السفارة الروسية لدى السلطة الفلسطينية وجمعية الصداقة الفلسطينية - الروسية لمناسبة العيد الوطني لروسيا في مدينة القدس المحتلة، يعتبر خروجاً عن الاعراف الدبلوماسية، وتعدياً على روسيا الاتحادية وبعثتها الدبلوماسية وموقفها من القدس الشرقية باعتبارها عاصمة لفلسطين. وطالبت النقابة السفير الروسي السيد حيدر اغانين سرعة التدخل لتأمين الافراج عن عبيدات، واعادة معدات التصوير للصحفي الصفدي، كما طالبت د. نبيل شعث رئيس جمعية الصداقة بالتحرك الفعال لحماية من لبوا دعوة الجمعية والسفارة، بما في ذلك الصحفيين منهم.

ودعت النقابة الاتحاد الدولي للصحفيين، وكافة الجهات الضامنة لحرية العمل الصحفي الى ممارسة الضغوط على سلطات الاحتلال لوقف انتهاكاتها بحق الجسم الصحفي، وضمان حرية عمل الصحفيين في القدس المحتلة، خاصة وان الزميل عبيدات يحمل ايضا بطاقة عضوية صادرة عن الاتحاد الدولي للصحفيين، وهو من مؤسسي نقابة الصحفيين (رابطة الصحفيين العرب بالقدس).