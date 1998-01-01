بلدية غزة تشرع بتنفيذ مخيمات صيفية متنوعة

غزة / سما /

شرعت بلدية غزة، بتنفيذ مجموعة من المخيمات الصيفية المتنوعة للطلاب والطالبات في مراكزها الثقافية، وذلك بهدف استثمار الإجازة الصيفية لهذا العام.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للشؤون الثقافية والمراكز م. عماد صيام، أن البلدية تنفذ مجموعة من المخيمات الصيفية في مركز حديقة إسعاد الطفولة، وقرية الفنون والحرف, ومركز رشاد الشوا الثقافي، وقريبًا سيبدأ مخيم صيفي جديد في مركز هولست الثقافي.

وبين صيام أن مركز حديقة إسعاد الطفولة يحتضن "مخيم صيفك أحلى 2018" المدعوم من الإغاثة الشعبية الفرنسية وربيع الأفكار التونسية الفرنسية، حيث يستهدف 100 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 7- 14 عامًا من كلا الجنسين .

وأشار إلى تنوع أنشطة المخيم ما بين عرض الأفلام التربوية التعليمية التثقيفية وأخرى خاصة بأنشطة الفنون التشكيلية وإعادة تدوير المواد البلاستيكية وتطبيق ذلك عمليا بإنتاج عدة أشكال وزهور ولوحات فنية بارزة منها.

ولفت النظر إلى احتضان قرية الفنون والحرف لمخيم صيفي بعنوان "إبداعات ورقية" استهدف 20 طالبة من المرحلتين الإعدادية والثانوية، فيما احتضن مركز رشاد الشوا الثقافي ومكتبة ديانا تماري صباغ مخيمًا صيفيًا ثالثًا يستهدف 60 طالبًا وطالبًا من الفئة العمرية 7- 14 عامًا من كلا الجنسين.

وبين أن هذه المخيمات تتضمن العديد من النشاطات والرحلات والأنشطة التراثية، إضافةً إلى الألعاب الترفيهية، والنشاطات الثقافية والاجتماعية والتعليمية، وعرض الأفلام التربوية التعليمية التثقيفية.

وأضاف أن فعاليات كل مخيم تستمر 10 أيام بمشاركة ما مجموعه 180 طالبًا من مختلف مناطق المدينة والفئات العمرية، منوها إلى أن فعاليات هذه المخيمات ستختتم برحلة ترفيهية إلى النادي البحري الخاص بموظفي بلدية غزة على شاطئ البحر.