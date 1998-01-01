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عُمان تتبرع بمساعدات نقدية للأسر المحتاجة بغزة

الأحد 24 يونيو 2018 02:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
عُمان تتبرع بمساعدات نقدية للأسر المحتاجة بغزة



غزة / سما /

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" انها تمكنت بفضل التبرع من حكومة سلطنة عُمان من توزيع مساعدات نقدية على 1,669 أسرة فقيرة تعيش على أقل من 1.74 دولار أمريكي للشخص الواحد في اليوم في غزة.


وحصلت كل أسرة من الأسر البالغ عددها 1,669 أسرة على مبلغ 200 دولار.

وقال عاصم أبو شاويش، مدير برنامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية "هذا التبرع العُماني السنوي يجلب بصيصاً من الأمل إلى أفقر اللاجئين وأكثرهم ضعفاً في قطاع غزة، ويأتي هذا الدعم الهام في وقتٍ يواجه فيه الشعب في هذا الوقت فقرًا متزايدًا ونقصًا في الفرص، في حين أن الاقتصاد المحلي والبنية التحتية العامة على حافة الانهيار"، مضيفا "نحن ممتنون لهذه المساهمة السخية من الحكومة العُمانية وعلى دعمهم المستمر لأفقر الفقراء منذ عام 2009".
 

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