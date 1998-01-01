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"بي بي سي" توبّخ أشهر مذيعيها بعد اتهامه لإسرائيل بقتل أطفال غزة

الأحد 24 يونيو 2018 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"بي بي سي" توبّخ أشهر مذيعيها بعد اتهامه لإسرائيل بقتل أطفال غزة



القدس المحتلة / سما /

وجّهت إدارة قناة "بي بي سي" البريطانية، توبيخا لأشهر المذيعين لديها بعد اتهامه لإسرائيل بقتل الكثير من الأطفال في غزة.

وكان المذيع الشهير "أندرو مار" مشاركاً في حلقة بتاريخ الثامن من أبريل الماضي، مع مذيعة أخرى وصحفية بريطانية يتحدثون عن عمليات القتل بالكيماوي التي يتهم النظام السوري بتنفيذها في سوريا وتتسبب بقتل المئات من السكان وخاصةً الأطفال والنساء.

وقال مار: "لا يحدث القتل فقط في سوريا، بل هناك أيضا يذبح ويقتل العديد من الأطفال الفلسطينيين في غزة على يد القوات الإسرائيلية".

واعتبرت القناة البريطانية أن ما جرى تضليلا للأحداث من قبل مار، ووجهت له توبيخا غير مسبوق بعد شكوى قدمت ضده من ناشطين بريطانيين. حسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية.

#مذيع #توبيخ #غزة #بريطانيا

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