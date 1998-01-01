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نتنياهو يوجه انتقادا شديدا الى الأمير وليام قبيل زيارته الى المنطقة

الأحد 24 يونيو 2018 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يوجه انتقادا شديدا الى الأمير وليام قبيل زيارته الى المنطقة



القدس المحتلة / سما /

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم اثناء جلسة وزراء حزب الليكود، انتقادا شديدا الى برنامج زيارة أمير المملكة المتحدةـ وليام في المنطقة التي تبدأ اليوم.

وجاء انتقاد نتنياهو لبرنامج الزيارة بعد ان ظهر فيها ان الأمير وليام سيزور مدينة القدس على انها جزء من برنامج زيارته الى السلطة الفلسطينية حيث ورد ذكرها على انها جزء من الأراضي المحتلة، مما اغضب إسرائيل.

وأكد نتنياهو اثناء جلسة وزراء حزب الليكود اليوم من جديد امام الحضور أن "القدس هي العاصمة الموحدة والابدية لإسرائيل"، في محاولة لتذكير من وضعوا برنامج زيارة الأمير بالموقف الإسرائيلي حيال مدينة القدس.

يشار الى ان الأمير وليام بدأ زيارة الى المنطقة اليوم الاحد من العائمة الأردنية عمان، حيث يلتقي ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله. وتستغرق زيارة الأمير للمنطقة خمسة أيام.

ويصل الأمير من الأردن الى تل ابيب حيث يمكث فيها اليوم الأول من زيارة لإسرائيل ثم يتوجه الى متحف الهولوكوست في مدينة القدس "ياد فاشيم" حيث يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا الحرب العالمية الثانية من اليهود.

ومن المقرر ان يستقبل رئيس الوزراء الاسرائيلي الأمير وليام في ديوان رئاسة الوزراء في القدس.

ومن المنتظر ان يصل الأمير وليام، حفيد ملكة بريطانيا الى رام الله حيث يلتقي برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. الى ذلك فمن المقرر ان يزور البلدة القديمة في القدس ضمن برنامج زيارته الى المناطق الفلسطينية وهو ما اعترض عليه الجانب الإسرائيلي.

وتتضمن زيارة الأمير وليام في مدينة القدس، زيارة لقبر الاميرة "أليس" جدة والده وهي والدة الأمير فيليب.

#نتنياهو #الأمير وليام

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